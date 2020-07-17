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Жилье для многодетных и развитие агрогородков: Лискович встретился с жителями Щучинского района

17.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жилье для многодетных и развитие агрогородков: Лискович встретился с жителями Щучинского района

Развитие малых населенных пунктов, благоустройство и создание в них необходимой инфраструктуры стали одними из основных тем во время встречи председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктора Лисковича с жителями горпоселка Желудок Щучинского района и работниками местного сельхозпредприятия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Например, был поднят вопрос о строительстве жилья для многодетных семей в сельской местности. Зачастую семьям из деревень предлагают переехать в райцентр, хотя многие из них хотят жить на своей земле, работать в родной деревне или поселке», — сказал Виктор Лискович.

Во время встречи были даны ответы и на более практичные, близкие к жизни обращения. В частности, вскоре будут улучшены условия труда на одной из ферм рядом с Желудком. Прорабатывается вопрос модернизации местной школы. Жителям рассказали о планах по ремонту и приведению в порядок дорог в районе.

Все обращения аккумулируются и обобщаются, чтобы стать основой для принятия решений.

Виктор Лискович также встретился с бойцами студотряда, работающими на одном из полей местного сельхозпредприятия. Виды на урожай в этом году здесь хорошие. Во время поездки в Щучинский район Виктор Лискович побеседовал с коллективом и руководством фабрики по выращиванию шампиньонов, ответил на интересующие людей вопросы. Встречи с жителями и работниками нескольких организаций запланированы сегодня в Лидском и Ивьевском районах.

https://www.belta.by/

 
 
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Развитие малых населенных пунктов, благоустройство и создание в них необходимой инфраструктуры стали одними из основных тем во время встречи председателя...
 
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