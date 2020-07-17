Смертельное ДТП в Брестском районе: «МАЗ» столкнулся с мотоциклистом

Источник материала: ОНТ

Авария произошла 17 июля около 13 часов дня. Водитель «МАЗ» на автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница РП», информирует Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

При повороте налево «МАЗ» не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки». В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте, шофер мусоровоза не пострадал.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа работают на месте инцидента.

Фото: ГУГАИ

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