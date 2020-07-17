|
Смертельное ДТП в Брестском районе: «МАЗ» столкнулся с мотоциклистом
Источник материала: ОНТ
Авария произошла 17 июля около 13 часов дня. Водитель «МАЗ» на автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница РП», информирует Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
При повороте налево «МАЗ» не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки». В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте, шофер мусоровоза не пострадал.
Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа работают на месте инцидента.
Фото: ГУГАИ
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 17 июля около 13 часов дня. Водитель «МАЗ» на автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница РП», информирует Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)