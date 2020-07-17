ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Смертельное ДТП в Брестском районе: «МАЗ» столкнулся с мотоциклистом

17.07.2020 15:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Смертельное ДТП в Брестском районе: «МАЗ» столкнулся с мотоциклистом

Авария произошла 17 июля около 13 часов дня. Водитель «МАЗ» на автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница РП», информирует Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

При повороте налево «МАЗ» не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки». В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте, шофер мусоровоза не пострадал.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа работают на месте инцидента.

Фото: ГУГАИ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 17 июля около 13 часов дня. Водитель «МАЗ» на автодороге Р-16 «Тюхиничи-Высокое-граница РП», информирует Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Тюхиничах мусоровоз столкнулся с мотоциклом. Очевидцы: погибли два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика