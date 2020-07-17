С футболистками, которые просили проверить пол одного из игроков, провели разъяснительную беседу

Источник материала: Tut.by

16 июля состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета по этическим вопросам АБФФ с участием авторов письма обращения в отношении гендерной принадлежности представительницы клуба «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре, сообщается на сайте ведомства.



ФК «Минск»

«В рамках заседания была проведена разъяснительная беседа с футболистками ФК „Минск“, инициировавшими вышеназванное обращение, о важности соблюдения принципов FAIR PLAY и Положения по этическим вопросам АБФФ.

Комитет также обратил внимание, что для участия в женских соревнованиях под эгидой АБФФ ФК „Динамо-БГУФК“ (Минск) предоставил все необходимые документы», — сообщает федерация.

Напомним, 13 июля в редакцию TUT.BY поступило открытое письмо от футболисток ФК «Минск», которое подписало 18 человек. Они просили АБФФ провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки Симпоре Салиматы. Сомнение у них были вызваны на основании визуальных контактов с игроком.



Симпоре Салимата (слева). Фото: «Динамо-БГУФК»