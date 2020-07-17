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С футболистками, которые просили проверить пол одного из игроков, провели разъяснительную беседу
Источник материала: Tut.by
16 июля состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета по этическим вопросам АБФФ с участием авторов письма обращения в отношении гендерной принадлежности представительницы клуба «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре,
«В рамках заседания была проведена разъяснительная беседа с футболистками ФК „Минск“, инициировавшими вышеназванное обращение, о важности соблюдения принципов FAIR PLAY и Положения по этическим вопросам АБФФ.
Комитет также обратил внимание, что для участия в женских соревнованиях под эгидой АБФФ ФК „Динамо-БГУФК“ (Минск) предоставил все необходимые документы», — сообщает федерация.
Напомним, 13 июля в редакцию TUT.BY
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16 июля 2020 года в Доме Футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета по этическим вопросам.
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