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«Готовый президент»: как за мгновение Вероника Цепкало стала самым ярким политиком для беларусов

17.07.2020 16:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня прошла первая конференция представительниц объединенных штабов Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. Мы уже подробно расписали, что имено прозвучало на стриме. А потом пошли посмотреть на реакцию в соцсети – и обнаружили, что жена экс-главы ПВТ Вероника Цепкало внезапно стала для беларусов большим открытием. Ею восхищаются как политиком, ее хвалят за остроту ума, скорость и четкость – и даже сулят президентское кресло.

Обложка: «Белсат».

 
Теги: знакомства
 
 
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Сегодня прошла первая конференция представительниц объединенных штабов Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. Мы уже подробно расписали, что...
 
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