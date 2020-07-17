«Готовый президент»: как за мгновение Вероника Цепкало стала самым ярким политиком для беларусов

Источник материала: KYKY

Сегодня прошла первая конференция представительниц объединенных штабов Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. Мы уже подробно расписали , что имено прозвучало на стриме. А потом пошли посмотреть на реакцию в соцсети – и обнаружили, что жена экс-главы ПВТ Вероника Цепкало внезапно стала для беларусов большим открытием. Ею восхищаются как политиком, ее хвалят за остроту ума, скорость и четкость – и даже сулят президентское кресло.

Вероника Цепкало — Кхалиси для беларусов. Не хотел бы я познакомиться с ее драконами. — Дедушка (@Dedoooshka) July 17, 2020

Пока тут некоторые годами стебались с 'я же мать' и 'я домохозяйка', вот теперь смотрите, как это работает при борьбе за свои права и свободу.



Типичная домохозяйка и 'я же мать' Тихановская объединяет вас всех. — Eduard Palchys (@1863x) July 17, 2020

Вероника Цепкало ещё проявит себя. В этом стриме самый четкий и конкретный спикер, который знает что говорить и говорит то, что хочет сказать. — Anton Motolko (@Motolko) July 17, 2020

Глаз радуется смотря на Колесникову, мысли о Тихановской, но дико возбуждает Вероника Цепкало своей четкостью и дерзостью. Моя фаворитка на следующие выборы. — Дедушка (@Dedoooshka) July 17, 2020

Светлана Тихановская тоже явно все отстреливает, но политика никогда не была ее целью. — Ян Авсеюшкин (@yan_avs) July 17, 2020

Цепкало, конечно, все еще не мой кандидат, но ей-богу за Вероникой Цепкало хочется и в огонь, и в воду, и в медные трубы тоже желательно — плесень (@blackmould) July 17, 2020

Без сарказмов и юморов думал, что журналисты просто сожрут их, но они так круто выдержали. А Вероника Цепкало это просто готовый президент или жесткая и четкая перыая леди. Просто умницы. И да, так выглядит мужество и надежда: pic.twitter.com/dNwoITkwtn — Андрей (@JustFray) July 17, 2020

Восхищаюсь Вероникой Цепкало. Умная, бойкая, не поддается на провокации с мужем, стоит горой за него, мать двоих детей и выступает на пресс-конференции быстро и четко. Это комбо, ребята. — Victoria Yen (@victoriayens) July 17, 2020

Ух какая у Валерия Цепкало крутая жена. На пресс-конференции произвела впечатление очень сильной женщины, конкретной, смелой, я бы даже сказала «с хваткой». У неё единственной чувствовалась агрессия и напор. — MASA (@victim_of_truth) July 17, 2020

Выражу мнение: Вероника Цепкало нереально сильная в своих словах и харизме женщина. Она говорит и мне хочется, чтоб уже все поднялись. Может, ещё влияет её сходство с актрисой Клер Фой, которая играла Елизавету II в Короне. pic.twitter.com/3udMIrQkvg — Матерь горящих жёп и корги (@leni_kotik) July 17, 2020

Как же круто говорит Вероника Цепкало, за нее даже больше людей бы пошло, чем за Валерия)) Мне кажется, это был бы отличный тандем у власти в виде пары Цепкало — Кустов Иван (@baffaonline) July 17, 2020

я на самом деле восхищаюсь ими, вот до дрожи.

называйте меня феминистом

а Цепкало - демон, она лидер, знает что говорит, мыслит четко и быстро, остро, агрессивно.

это такие качества для командира разведвзвода, и для политика — Eugeny Yushkevich (Эwenk) (@ewenk_yu) July 17, 2020

Обложка: «Белсат».