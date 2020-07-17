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«Готовый президент»: как за мгновение Вероника Цепкало стала самым ярким политиком для беларусов
Источник материала: KYKY>
Сегодня прошла первая конференция представительниц объединенных штабов Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. Мы уже
Обложка: «Белсат».
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Сегодня прошла первая конференция представительниц объединенных штабов Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской. Мы уже подробно расписали, что...
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