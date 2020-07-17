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Это провал. Директор РИКЗ рассказал, сколько абитуриентов показали нулевой результат на ЦТ по физике

17.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны результаты централизованного тестирования по физике. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, сообщает БелТА.




По его словам, в этом году на ЦТ по данному предмету всего три абитуриента набрали 100 баллов, а результат 0 баллов показали 19 человек. Удаленных за нарушения нет.

Для сравнения Ю. Миксюк отметил, что в 2019 г. 100 %-ный результат на тестировании по физике показали 15 будущих студентов, нулевой же — 11.

ЦТ по физике проходило 10 июля. Сдавать его планировали около 20 тыс. человек. На тестирование не явились 6 % абитуриентов, из них лишь один человек не смог присутствовать по медицинским показаниям.
 
 
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Стали известны результаты централизованного тестирования по физике. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк,...
 
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