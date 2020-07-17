Это провал. Директор РИКЗ рассказал, сколько абитуриентов показали нулевой результат на ЦТ по физике













По его словам, в этом году на ЦТ по данному предмету всего три абитуриента набрали 100 баллов, а результат 0 баллов показали 19 человек. Удаленных за нарушения нет.





Для сравнения Ю. Миксюк отметил, что в 2019 г. 100 %-ный результат на тестировании по физике показали 15 будущих студентов, нулевой же — 11.





ЦТ по физике проходило 10 июля. Сдавать его планировали около 20 тыс. человек. На тестирование не явились 6 % абитуриентов, из них лишь один человек не смог присутствовать по медицинским показаниям.