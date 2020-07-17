"Реал" выиграл чемпионат Испании и обошел "Барселону" по количеству трофеев

Как сообщает Goal, "Королевский клуб" обошел по завоеванным трофеям своего принципиального соперника "Барселону". У "Реала" их теперь 92, а у сине-гранатовых — 91.





В активе "Реала" к настоящему моменту 34 титула чемпиона Испании, 19 Кубков и 11 Суперкубков страны, 1 Кубок лиги, 13 трофеев Лиги чемпионов, 7 – клубного чемпионата мира, 4 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка УЕФА и 1 Кубок Эвы Дуарте.





"Барселона" же 26 раз становилась чемпионом Испании, завоевывала 30 Кубков и 13 Суперкубков страны, 2 Кубка лиги, 5 трофеев Лиги чемпионов, 3 титула клубных чемпионов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Кубка обладателей кубков и 3 Кубка Эвы Дуарте.