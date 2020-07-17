ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Реал" выиграл чемпионат Испании и обошел "Барселону" по количеству трофеев

17.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мадридский "Реал" завоевал титул чемпиона Испании за тур до окончания нынешнего розыгрыша "примеры".

Как сообщает Goal, "Королевский клуб" обошел по завоеванным трофеям своего принципиального соперника "Барселону". У "Реала" их теперь 92, а у сине-гранатовых — 91.

В активе "Реала" к настоящему моменту 34 титула чемпиона Испании, 19 Кубков и 11 Суперкубков страны, 1 Кубок лиги, 13 трофеев Лиги чемпионов, 7 – клубного чемпионата мира, 4 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка УЕФА и 1 Кубок Эвы Дуарте.

"Барселона" же 26 раз становилась чемпионом Испании, завоевывала 30 Кубков и 13 Суперкубков страны, 2 Кубка лиги, 5 трофеев Лиги чемпионов, 3 титула клубных чемпионов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Кубка обладателей кубков и 3 Кубка Эвы Дуарте.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мадридский "Реал" завоевал титул чемпиона Испании за тур до окончания нынешнего розыгрыша "примеры".
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае начался сбор ягод годжи. Посмотрите (ФОТО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика