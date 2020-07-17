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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

17.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии с представителями республиканских органов государственного управления, а также региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

18 июля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Дмитрием Николаевичем Городецким по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

* * *

В это же время прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Владимир Павлович Петько.

* * *

В Пинском горисполкоме прямую линию по телефону 31-60-63 проведет первый заместитель председателя Ирина Ивановна Максимюк.

* * *

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 18 июля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган

 ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра

8 (017) 327-61-21

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

 Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-21-80
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности, генерал-майор милиции

(8-017) 218-55-30

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

 Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Богдан Елена Леонидовна,
заместитель Министра

8 (017) 222-63-94

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь

 Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Луцкий Игорь Владимирович,
Министр

8 (017) 203-92-31

Министерство культуры
Республики Беларусь

 Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 200-46-05

Министерство обороны
Республики Беларусь

 Хренин Виктор Геннадьевич,
Министр, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Кадлубай Александр Владимировича,
первый заместитель Министра

8 (017) 200-99-09

Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь

 Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Болотов Игорь Владимирович,
заместитель Министра

8 (017) 229-35-90

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь

 Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-67-62
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Буйневич Андрей Сергеевич,
заместитель Министра

8 (017) 330-04-94

Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь

 Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		  

Крупко Иван Иванович,
Министр

8 (017) 327-69-27

Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь

 Портной Михаил Петрович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра

8 (017) 259-79-26

Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь

 Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра

8 (017) 309-40-00

Министерство экономики
Республики Беларусь

 Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра

8 (017) 218-21-07

Министерство юстиции
Республики Беларусь

 Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017)200-67-91, +375(29) 366-33-21
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Пантус Дмитрий Александрович,
Председатель

8 (017) 280-91-00

Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь

 Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя

8 (017) 377-15-54

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

 Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель		 8 (017) 379-62-13
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя,
генерал-майор

8 (017) 327-01-76

Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь

 Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Василевская Жанна Николаевна,
заместитель Председателя

8 (017) 316-34-41

Жители Брестчины по субботам могут задать волнующие вопросы представителям местной власти по телефонам:

Барановичский горисполком (0163) 42-49-74
Брестский горисполком (0162) 21-03-86
Пинский горисполком (0165) 31-60-63
Барановичский райисполком (0163) 41-38-31
Березовский райисполком (01643) 2-22-41
Брестский райисполком (0162) 21-36-15
Ганцевичский райисполком (01646) 2-13-41
Дрогичинский райисполком (01644) 3-12-50
Жабинковский райисполком (01641) 2-52-30
Ивановский райисполком (01652) 2-27-03
Ивацевичский райисполком (01645) 9-11-50
Каменецкий райисполком (01631) 2-12-43
Кобринский райисполком (01642) 2-19-00
Лунинецкий райисполком (01647) 3-13-70
Ляховичский райисполком (01633) 6-05-65
Малоритский райисполком (01651) 6-17-34
Пинский райисполком (0165) 31-70-09
Пружанский райисполком (01632) 9-03-14
Столинский райисполком (01655) 6-06-74

 

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