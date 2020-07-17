Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

|
Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|
8 (017) 327-61-21
|
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Костюков Игорь Анатольевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 327-21-80
|Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Барсуков Александр Петрович,
заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности, генерал-майор милиции
|
(8-017) 218-55-30
|
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Богдан Елена Леонидовна,
заместитель Министра
|
8 (017) 222-63-94
|
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Дапкюнас Андрей Вадимович,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Луцкий Игорь Владимирович,
Министр
|
8 (017) 203-92-31
|
Министерство культуры
Республики Беларусь
|Карчевская Наталья Владимировна,
первый заместитель Министра
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 200-46-05
|
Министерство обороны
Республики Беларусь
|Хренин Виктор Геннадьевич,
Министр, генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Кадлубай Александр Владимировича,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 200-99-09
|
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Селицкая Элла Александровна,
заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Болотов Игорь Владимирович,
заместитель Министра
|
8 (017) 229-35-90
|
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Пирштук Болеслав Казимирович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-67-62
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Буйневич Андрей Сергеевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 330-04-94
|
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Рябова Анна Николаевна,
заместитель Министра
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|
Крупко Иван Иванович,
Министр
|
8 (017) 327-69-27
|
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Портной Михаил Петрович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра
|
8 (017) 259-79-26
|
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Лобович Андрей Валентинович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Татаринович Владислав Викентьевич,
заместитель Министра
|
8 (017) 309-40-00
|
Министерство экономики
Республики Беларусь
|Перминова Елена Александровна,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Закревский Вадим Александрович,
заместитель Министра
|
8 (017) 218-21-07
|
Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Авдеев Андрей Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017)200-67-91, +375(29) 366-33-21
|Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Пантус Дмитрий Александрович,
Председатель
|
8 (017) 280-91-00
|
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Васильев Алексей Александрович,
первый заместитель Председателя
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель Председателя
|
8 (017) 377-15-54
|
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель
|8 (017) 379-62-13
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Печень Игорь Николаевич,
заместитель Председателя,
генерал-майор
|
8 (017) 327-01-76
|
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Полудень Сергей Анатольевич,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Василевская Жанна Николаевна,
заместитель Председателя
|
8 (017) 316-34-41