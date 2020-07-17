Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

Источник материала: Полесская правда





Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии с представителями республиканских органов государственного управления, а также региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

18 июля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Дмитрием Николаевичем Городецким по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

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В это же время прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Владимир Павлович Петько.

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В Пинском горисполкоме прямую линию по телефону 31-60-63 проведет первый заместитель председателя Ирина Ивановна Максимюк.

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По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь , завтра, 18 июля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон Министерство антимонопольного

регулирования и торговли

Республики Беларусь Картун Андрей Михайлович,

заместитель Министра 8 (017) 327-61-21 Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь Костюков Игорь Анатольевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 327-21-80 Министерство внутренних дел

Республики Беларусь Барсуков Александр Петрович,

заместитель Министра – начальник милиции общественной безопасности, генерал-майор милиции (8-017) 218-55-30 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Беларусь Трубило Геннадий Алексеевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 200-19-00 Министерство здравоохранения

Республики Беларусь Богдан Елена Леонидовна,

заместитель Министра 8 (017) 222-63-94 Министерство иностранных дел

Республики Беларусь Дапкюнас Андрей Вадимович,

заместитель Министра 8 (017) 327-29-22 Министерство информации

Республики Беларусь Луцкий Игорь Владимирович,

Министр 8 (017) 203-92-31 Министерство культуры

Республики Беларусь Карчевская Наталья Владимировна,

первый заместитель Министра 8 (017) 203-75-74 Министерство лесного хозяйства

Республики Беларусь Шатравко Валентин Геннадьевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 200-46-05 Министерство обороны

Республики Беларусь Хренин Виктор Геннадьевич,

Министр, генерал-майор 8 (017) 297-10-22 Министерство образования

Республики Беларусь Кадлубай Александр Владимировича,

первый заместитель Министра 8 (017) 200-99-09 Министерство по налогам и сборам

Республики Беларусь Селицкая Элла Александровна,

заместитель Министра 8 (017) 229-79-00 Министерство по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь Болотов Игорь Владимирович,

заместитель Министра 8 (017) 229-35-90 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь Пирштук Болеслав Казимирович,

первый заместитель Министра 8 (017) 200-67-62 Министерство промышленности

Республики Беларусь Буйневич Андрей Сергеевич,

заместитель Министра 8 (017) 330-04-94 Министерство связи и информатизации

Республики Беларусь Рябова Анна Николаевна,

заместитель Министра 8 (017) 287-87-06 Министерство сельского хозяйства

и продовольствия

Республики Беларусь Крупко Иван Иванович,

Министр 8 (017) 327-69-27 Министерство спорта и туризма

Республики Беларусь Портной Михаил Петрович,

заместитель Министра 8 (017) 200-43-95 Министерство транспорта и коммуникаций

Республики Беларусь Александрович Наталья Николаевна,

заместитель Министра 8 (017) 259-79-26 Министерство труда и социальной защиты

Республики Беларусь Лобович Андрей Валентинович,

первый заместитель Министра 8 (017) 309-93-00 Министерство финансов

Республики Беларусь Татаринович Владислав Викентьевич,

заместитель Министра 8 (017) 309-40-00 Министерство экономики

Республики Беларусь Перминова Елена Александровна,

заместитель Министра 8 (017) 200-05-03 Министерство энергетики

Республики Беларусь Закревский Вадим Александрович,

заместитель Министра 8 (017) 218-21-07 Министерство юстиции

Республики Беларусь Авдеев Андрей Дмитриевич,

заместитель Министра 8 (017)200-67-91, +375(29) 366-33-21 Государственный военно-промышленный комитет

Республики Беларусь Пантус Дмитрий Александрович,

Председатель 8 (017) 280-91-00 Государственный комитет по имуществу

Республики Беларусь Васильев Алексей Александрович,

первый заместитель Председателя 8 (017) 284-67-72 Государственный комитет по науке и технологиям

Республики Беларусь Щербаков Сергей Сергеевич,

заместитель Председателя 8 (017) 377-15-54 Государственный комитет по стандартизации

Республики Беларусь Татарицкий Валентин Болеславович,

Председатель 8 (017) 379-62-13 Государственный пограничный комитет

Республики Беларусь Печень Игорь Николаевич,

заместитель Председателя,

генерал-майор 8 (017) 327-01-76 Государственный таможенный комитет

Республики Беларусь Полудень Сергей Анатольевич,

заместитель Председателя 8 (017) 218-90-00 Национальный статистический комитет

Республики Беларусь Василевская Жанна Николаевна,

заместитель Председателя 8 (017) 316-34-41

Жители Брестчины по субботам могут задать волнующие вопросы представителям местной власти по телефонам: