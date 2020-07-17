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Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.
17.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
1 июля 2020 17:00 3966
Cпортплощадку в сквере "Семьи, любви и верности" строители смонтируют ко Дню Республики.
30 июня 2020 года Специализированное управление № 149 ОАО “Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции”, выступившее генеральной подрядной организацией на строительстве сквера “Семьи, любви и верности” в границах улиц Железнодорожная и Заслонова, приступило к монтажным работам по устройству оборудования для новых локаций в сквере.
По информации Проектно-конструкторской мастерской “Стройпроект” стройтреста № 3, которая занимается проектным сопровождением сквера, проводимые работы представляют собой 2 этап четвертой очереди устройства всего сквера. Касательно готовности новой локации для активностей, ответственный за организацию монтажных работ и их безопасное ведение прораб СУ-149 Дмитрий Иванов сообщил, что перед строителями стоит задача завершить монтаж к 3 июля, ко Дню независимости Республики Беларусь.
Малые архитектурные формы и спортивное оборудование для новой локации в сквере были предложены ООО “Альфаспорт”. Эта компания производит высококачественное спортивное оборудование для различных видов спорта, которое соответствует лучшим зарубежным образцам и находит применение при оснащении спортивных сооружений самого высокого уровня. Разработка и производство оборудования для новых локаций сквера велась в тесном взаимодействии с пожеланиями инвестора по созданию сквера, которым, напомним, выступает ОАО “Беларуськалий”. Что же будут включать новые локации для активностей? С этим вопросом сетевое издание str3.by обратилось к заместителю директора компании “Альфаспорт” Александра Метнева:
Наша справка
Общество с ограниченной ответственностью «Альфаспорт» – одно из ведущих производителей и импортеров спортивной индустрии в Республике Беларусь. Наша компания уже много лет занимает прочные позиции на рынке товаров для физической культуры, спорта и туризма.
Предприятие «Альфаспорт» создано в 2000 году. Производственная база расположена по адресу: Минский район, д. Ельница. Предприятие включает цех по производству спортивного оборудования, цех по сборке и монтажу и администрацию. Существующие производственные мощности позволяют обеспечить выпуск широкого ассортимента изделий по желанию заказчика. Производственные мощности в течении года загружены равномерно, так как продукция пользуется большим спросом на рынке товаров для физической культуры, спорта и туризма.
ООО «Альфаспорт» имеет сертификат собственного производства. Выпускаемая продукция реализуется на территории Республики Беларусь. Основными потребителями продукции предприятия являются крупнейшие спортивные объекты Республики, различные учебные заведения, спортивные базы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные магазины и оптовые организации нашей страны.
Поделился с нашим сетевым изданием Александр Метнев и ближайшими перспективами реализации проекта первого в городе скейт-парка. Вот с каким
– На этом месте во временное пользование мы предоставили мобильный скейт-парк, который, как нам известно, востребован, им с удовольствием пользуется молодежь. Скейт-парк будет включать 9 элементов: мини-рампа (1,1 х 1,1 х 1,8 м), разгонки (4,2 х 4,1 х 1,2 м, 4,8 х 4,3 х1,7 м), радиусы 1,5, 2 и 3 (3,1 х 4,6 х 1,4 м, 2,6 х 3,5 х 0,9 м и 1,5 м соответственно), скейт-плаза (9,9 х 4,6 х 0,5/0,9 м), стрит бокс (8 х 2 х 0,2/0,6 м) и фанбокс (6,5 х 6,5 х 0,5/1,05). Этот отличный скейт-парк – разработка
Что касается сроков монтажа скейт-парка, наши договорные обязательства предусматривают поставку в течении 60 дней, начиная с 18 июня 2020 года, а это значит, что до конца августа в сквере появится еще и скейт-парк.
Шеф-монтаж спортплощадки будут выполнять специалисты ООО “Альфаспорт”, привязку к локациям парка осуществят работники СУ-149 стройтреста № 3. Касательно скейт-парка, то компания-изготовитель “FK-RAMPS” осуществит и шеф-монтаж.
Из слов собеседника сетевого издания str3.by можно придти к выводу, что скейт-парк станет своеобразным подарком ко Дню города Солигорска и Дню шахтеров, которые ежегодно в конце августа изобилуют праздниками и событиями, в том числе и по вводу в строй важных социальных и инфраструктурных объектов. Это станет третьим этапом четвертой очереди строительства сквера.
Наша справка
Скейт-парк предназначен для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX. Cкейт-парк ориентирован на райдеров нечального, среднего и высокого уровня.
Скейт-парк спроектирован таким образом, чтобы спортсмены различных дисциплин не мешали друг другу, тем самым создавая опасные ситуации. Для этого он функционального разграничен на 3 зоны: стар-зона (имитация городской среды), флэт-зона, предусматривающая большое количество свободного от фигур пространства и некоторое простейшее оборудование для тренировки начинающих спортсменов, а также мини-рампа.
Особенностью конфигурации является наличие закольцованных разгонных горок, что позволяет спортсменам тренировать выполнение трюков в серию, повышая стабильность. Применяемые в производстве конструкций материалы, подвергаются обработке антисептическим и огнезащитным составом методом полного погружения древесины в защитный состав. Металлические детали в составе фигур подвергаются антикоррозионной обработке методом нанесения полимерно-порошкового покрытия.
Применение таких методов обработки составляющих оборудования значительно продлевает срок службы скейт-парка. Конфигурация скейт-парка позволяет проводить в нем показательные выступления, демо, шоу, мастер-классы, а также соревнования местного, регионального, республиканского и международного уровней.
ИСТОЧНИК:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.
1 июля 2020 17:00 3966 Cпортплощадку в сквере "Семьи, любви и верности"...
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