Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.

30 июня 2020 года Специализированное управление № 149 ОАО “Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции”, выступившее генеральной подрядной организацией на строительстве сквера “Семьи, любви и верности” в границах улиц Железнодорожная и Заслонова, приступило к монтажным работам по устройству оборудования для новых локаций в сквере.

По информации Проектно-конструкторской мастерской “Стройпроект” стройтреста № 3, которая занимается проектным сопровождением сквера, проводимые работы представляют собой 2 этап четвертой очереди устройства всего сквера. Касательно готовности новой локации для активностей, ответственный за организацию монтажных работ и их безопасное ведение прораб СУ-149 Дмитрий Иванов сообщил, что перед строителями стоит задача завершить монтаж к 3 июля, ко Дню независимости Республики Беларусь.

Малые архитектурные формы и спортивное оборудование для новой локации в сквере были предложены ООО “Альфаспорт”. Эта компания производит высококачественное спортивное оборудование для различных видов спорта, которое соответствует лучшим зарубежным образцам и находит применение при оснащении спортивных сооружений самого высокого уровня. Разработка и производство оборудования для новых локаций сквера велась в тесном взаимодействии с пожеланиями инвестора по созданию сквера, которым, напомним, выступает ОАО “Беларуськалий”. Что же будут включать новые локации для активностей? С этим вопросом сетевое издание str3.by обратилось к заместителю директора компании “Альфаспорт” Александра Метнева: – Предложенный нами план благоустройства предусматривает устройство спортплощадки и скейт-парка. Так, спортплощадка включает баскетбольную площадку, которую в условиях улицы предпочтительнее именовать площадкой для стритбола. Для нее уже нанесли разметку на мягком покрытии. Ее оборудуют надежной, из качественного металла “г”-образной стойкой с кольцом, которая будет иметь покрытие, образованное методом горячего цинкования. Щиты будут стеклоплатисковыми, которые замечательно себя зарекомендовали при эксплуатации на других наших объектах. Акцент на технологически особенностях монтируемого оборудования делаю неспроста: все, что будет смонтировано на открытой площадке, должно быть долговечным и в тоже время эстетичным. Нашли место для достаточно интересной нашей новой разработки – спортивного артобъекта, который мы назвали “Баскетбольное дерево”. Мы его рассматриваем и как художественную инсталляцию, которая непременно украсит пространство сквера еще одним необычным “деревом”. Это новый, небанальный способ взаимодействия со спортивными площадками. Благодаря этому есть возможность привлечь именно в эту локацию сквера более широкую аудиторию людей. Там могут проявлять свою активность с баскетбольным мячом одновременно несколько человек разного возраста и уровня подготовки. Парк “Семьи, любви и верности” в Солигорске – одно из немногих мест в Беларуси, где уже монтируются 2 площадки для урбанбола – разновидности уличного футбола. Площадка под урбанбол представляет собой ограждающую конструкцию или клетку в виде равностороннего восьмиугольника с антивандальной сеткой и таким же покрытием. Там можно играть в составе 2 на 2 или 3 на 3 человека. Блок для урбанбола состоит из опорных столбов и секций. Все они прямоугольные, отдельные из них – ограждающие, другие – для входа в блок, с воротами и лавочками с наружной стороны. Кроме двух блоков для урбанбола мы поставим для спортплощадки в сквере 12 уличных тренажеров, которые будут смонтированы под теневым навесом. Это тренажеры хорошего уровня для лиц с разным уровнем физической подготовки: для сведения и разведения рук, для круговых движений, маятниковый тренажер, а также тренажеры “бицепс”, “лавка-пресс”, “жим ногами”, “жим от груди”, “верхняя тяга”, “брусья двухсторонние”, “гипертензия наклонная”.

Наша справка

Общество с ограниченной ответственностью «Альфаспорт» – одно из ведущих производителей и импортеров спортивной индустрии в Республике Беларусь. Наша компания уже много лет занимает прочные позиции на рынке товаров для физической культуры, спорта и туризма.

Предприятие «Альфаспорт» создано в 2000 году. Производственная база расположена по адресу: Минский район, д. Ельница. Предприятие включает цех по производству спортивного оборудования, цех по сборке и монтажу и администрацию. Существующие производственные мощности позволяют обеспечить выпуск широкого ассортимента изделий по желанию заказчика. Производственные мощности в течении года загружены равномерно, так как продукция пользуется большим спросом на рынке товаров для физической культуры, спорта и туризма.

ООО «Альфаспорт» имеет сертификат собственного производства. Выпускаемая продукция реализуется на территории Республики Беларусь. Основными потребителями продукции предприятия являются крупнейшие спортивные объекты Республики, различные учебные заведения, спортивные базы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные магазины и оптовые организации нашей страны.

Поделился с нашим сетевым изданием Александр Метнев и ближайшими перспективами реализации проекта первого в городе скейт-парка. Вот с каким воодушевлением в прошлом году восприняли новость о монтаже первого скейт-парка в Солигорске местные почитатели молодежных уличных субкультур и вот каким запомнился солигорчанам фестиваль уличных культур, где состоялась презентация будущего скейт-парка.

– На этом месте во временное пользование мы предоставили мобильный скейт-парк, который, как нам известно, востребован, им с удовольствием пользуется молодежь. Скейт-парк будет включать 9 элементов: мини-рампа (1,1 х 1,1 х 1,8 м), разгонки (4,2 х 4,1 х 1,2 м, 4,8 х 4,3 х1,7 м), радиусы 1,5, 2 и 3 (3,1 х 4,6 х 1,4 м, 2,6 х 3,5 х 0,9 м и 1,5 м соответственно), скейт-плаза (9,9 х 4,6 х 0,5/0,9 м), стрит бокс (8 х 2 х 0,2/0,6 м) и фанбокс (6,5 х 6,5 х 0,5/1,05). Этот отличный скейт-парк – разработка известной российской компании FK-RAMPS . Не побоюсь сравнения, что это уровень “Мерседес” в автомобилестроении. Поэтому уверен, что и инвестор, и райдеры будут довольны. Там работают профессионалы, а география смонтированных скейт-парков не ограничивается Россией, распространяется на страны СНГ и Европу. Кстати, Международный Олимпийский Комитет включил дисциплину BMX Park Freestyle в программу летних Олимпийских игр 2020 в Токио. Думаю, что многие любители этой дисциплины дадут старт своей спортивной карьере на аналогичных скейт-парках, к числу которых прибавится и сквер в Солигорске.

Что касается сроков монтажа скейт-парка, наши договорные обязательства предусматривают поставку в течении 60 дней, начиная с 18 июня 2020 года, а это значит, что до конца августа в сквере появится еще и скейт-парк.

Шеф-монтаж спортплощадки будут выполнять специалисты ООО “Альфаспорт”, привязку к локациям парка осуществят работники СУ-149 стройтреста № 3. Касательно скейт-парка, то компания-изготовитель “FK-RAMPS” осуществит и шеф-монтаж.

Из слов собеседника сетевого издания str3.by можно придти к выводу, что скейт-парк станет своеобразным подарком ко Дню города Солигорска и Дню шахтеров, которые ежегодно в конце августа изобилуют праздниками и событиями, в том числе и по вводу в строй важных социальных и инфраструктурных объектов. Это станет третьим этапом четвертой очереди строительства сквера.



