ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.

17.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


1 июля 2020 17:00 3966

Cпортплощадку в сквере "Семьи, любви и верности" строители смонтируют ко Дню Республики.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by

30 июня 2020 года Специализированное управление № 149 ОАО “Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции”, выступившее генеральной подрядной организацией на строительстве сквера “Семьи, любви и верности” в границах улиц Железнодорожная и Заслонова, приступило к монтажным работам по устройству оборудования для новых локаций в сквере.

Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.

По информации Проектно-конструкторской мастерской “Стройпроект” стройтреста № 3, которая занимается проектным сопровождением сквера, проводимые работы представляют собой 2 этап четвертой очереди устройства всего сквера. Касательно готовности новой локации для активностей, ответственный за организацию монтажных работ и их безопасное ведение прораб СУ-149 Дмитрий Иванов сообщил, что перед строителями стоит задача завершить монтаж к 3 июля, ко Дню независимости Республики Беларусь.

Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.
Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.
Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.

Малые архитектурные формы и спортивное оборудование для новой локации в сквере были предложены ООО “Альфаспорт”. Эта компания производит высококачественное спортивное оборудование для различных видов спорта, которое соответствует лучшим зарубежным образцам и находит применение при оснащении спортивных сооружений самого высокого уровня. Разработка и производство оборудования для новых локаций сквера велась в тесном взаимодействии с пожеланиями инвестора по созданию сквера, которым, напомним, выступает ОАО “Беларуськалий”. Что же будут включать новые локации для активностей? С этим вопросом сетевое издание str3.by обратилось к заместителю директора компании “Альфаспорт” Александра Метнева:

– Предложенный нами план благоустройства предусматривает устройство спортплощадки и скейт-парка. Так, спортплощадка включает баскетбольную площадку, которую в условиях улицы предпочтительнее именовать площадкой для стритбола. Для нее уже нанесли разметку на мягком покрытии. Ее оборудуют надежной, из качественного металла “г”-образной стойкой с кольцом, которая будет иметь покрытие, образованное методом горячего цинкования. Щиты будут стеклоплатисковыми, которые замечательно себя зарекомендовали при эксплуатации на других наших объектах. Акцент на технологически особенностях монтируемого оборудования делаю неспроста: все, что будет смонтировано на открытой площадке, должно быть долговечным и в тоже время эстетичным. Нашли место для достаточно интересной нашей новой разработки – спортивного артобъекта, который мы назвали “Баскетбольное дерево”. Мы его рассматриваем и как художественную инсталляцию, которая непременно украсит пространство сквера еще одним необычным “деревом”. Это новый, небанальный способ взаимодействия со спортивными площадками. Благодаря этому есть возможность привлечь именно в эту локацию сквера более широкую аудиторию людей. Там могут проявлять свою активность с баскетбольным мячом одновременно несколько человек разного возраста и уровня подготовки.

Парк “Семьи, любви и верности” в Солигорске – одно из немногих мест в Беларуси, где уже монтируются 2 площадки для урбанбола – разновидности уличного футбола. Площадка под урбанбол представляет собой ограждающую конструкцию или клетку в виде равностороннего восьмиугольника с антивандальной сеткой и таким же покрытием. Там можно играть в составе 2 на 2 или 3 на 3 человека. Блок для урбанбола состоит из опорных столбов и секций. Все они прямоугольные, отдельные из них – ограждающие, другие – для входа в блок, с воротами и лавочками с наружной стороны.
Кроме двух блоков для урбанбола мы поставим для спортплощадки в сквере 12 уличных тренажеров, которые будут смонтированы под теневым навесом. Это тренажеры хорошего уровня для лиц с разным уровнем физической подготовки: для сведения и разведения рук, для круговых движений, маятниковый тренажер, а также тренажеры “бицепс”, “лавка-пресс”, “жим ногами”, “жим от груди”, “верхняя тяга”, “брусья двухсторонние”, “гипертензия наклонная”.

Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.
Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.

Наша справка

Общество с ограниченной ответственностью «Альфаспорт» – одно из ведущих производителей и импортеров спортивной индустрии в Республике Беларусь. Наша компания уже много лет занимает прочные позиции на рынке товаров для физической культуры, спорта и туризма.

Предприятие «Альфаспорт» создано в 2000 году. Производственная база расположена по адресу: Минский район, д. Ельница. Предприятие включает цех по производству спортивного оборудования, цех по сборке и монтажу и администрацию. Существующие производственные мощности позволяют обеспечить выпуск широкого ассортимента изделий по желанию заказчика. Производственные мощности в течении года загружены равномерно, так как продукция пользуется большим спросом на рынке товаров для физической культуры, спорта и туризма.

ООО «Альфаспорт» имеет сертификат собственного производства. Выпускаемая продукция реализуется на территории Республики Беларусь. Основными потребителями продукции предприятия являются крупнейшие спортивные объекты Республики, различные учебные заведения, спортивные базы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные магазины и оптовые организации нашей страны.   

Поделился с нашим сетевым изданием Александр Метнев и ближайшими перспективами реализации проекта первого в городе скейт-парка. Вот с каким воодушевлением в прошлом году восприняли новость о монтаже первого скейт-парка в Солигорске местные почитатели молодежных уличных субкультур и вот каким запомнился солигорчанам фестиваль уличных культур, где состоялась презентация будущего скейт-парка.

– На этом месте во временное пользование мы предоставили мобильный скейт-парк, который, как нам известно, востребован, им с удовольствием пользуется молодежь. Скейт-парк будет включать 9 элементов: мини-рампа (1,1 х 1,1 х 1,8 м), разгонки (4,2 х 4,1 х 1,2 м, 4,8 х 4,3 х1,7 м), радиусы 1,5, 2 и 3 (3,1 х 4,6 х 1,4 м, 2,6 х 3,5 х 0,9 м и 1,5 м соответственно), скейт-плаза (9,9 х 4,6 х 0,5/0,9 м), стрит бокс (8 х 2 х 0,2/0,6 м) и фанбокс (6,5 х 6,5 х 0,5/1,05). Этот отличный скейт-парк – разработка известной российской компании FK-RAMPS. Не побоюсь сравнения, что это уровень “Мерседес” в автомобилестроении. Поэтому уверен, что и инвестор, и райдеры будут довольны. Там работают профессионалы, а география смонтированных скейт-парков не ограничивается Россией, распространяется на страны СНГ и Европу. Кстати, Международный Олимпийский Комитет включил дисциплину BMX Park Freestyle в программу летних Олимпийских игр 2020 в Токио. Думаю, что многие любители этой дисциплины дадут старт своей спортивной карьере на аналогичных скейт-парках, к числу которых прибавится и сквер в Солигорске.

Что касается сроков монтажа скейт-парка, наши договорные обязательства предусматривают поставку в течении 60 дней, начиная с 18 июня 2020 года, а это значит, что до конца августа в сквере появится еще и скейт-парк.

Шеф-монтаж спортплощадки будут выполнять специалисты ООО “Альфаспорт”, привязку к локациям парка осуществят работники СУ-149 стройтреста № 3. Касательно скейт-парка, то компания-изготовитель “FK-RAMPS” осуществит и шеф-монтаж.  

Из слов собеседника сетевого издания str3.by можно придти к выводу, что скейт-парк станет своеобразным подарком ко Дню города Солигорска и Дню шахтеров, которые ежегодно в конце августа изобилуют праздниками и событиями, в том числе и по вводу в строй важных социальных и инфраструктурных объектов. Это станет третьим этапом четвертой очереди строительства сквера.

Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.
Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.
Оригинальную спортплощадку в сквере “Семьи, любви и верности” строители смонтируют ко Дню Республики.

Наша справка

Скейт-парк предназначен для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX. Cкейт-парк ориентирован на райдеров нечального, среднего и высокого уровня.

Скейт-парк спроектирован таким образом, чтобы спортсмены различных дисциплин не мешали друг другу, тем самым создавая опасные ситуации. Для этого он функционального разграничен на 3 зоны: стар-зона (имитация городской среды), флэт-зона, предусматривающая большое количество свободного от фигур пространства и некоторое простейшее оборудование для тренировки начинающих спортсменов, а также мини-рампа.

Особенностью конфигурации является наличие закольцованных разгонных горок, что позволяет спортсменам тренировать выполнение трюков в серию, повышая стабильность. Применяемые в производстве конструкций материалы, подвергаются обработке антисептическим и огнезащитным составом методом полного погружения древесины в защитный состав. Металлические детали в составе фигур подвергаются антикоррозионной обработке методом нанесения полимерно-порошкового покрытия.

Применение таких методов обработки составляющих оборудования значительно продлевает срок службы скейт-парка. Конфигурация скейт-парка позволяет проводить в нем показательные выступления, демо, шоу, мастер-классы, а также соревнования местного, регионального, республиканского и международного уровней.

ИСТОЧНИК: str3.by.

Эскизные решения новых локаций сквера предоставлены Проектно-конструкторской мастерской “Стройпроект” ОАО “Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
США могут заблокировать коммунистический TikTok в ближайшую неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика