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Кубок Беларуси по лёгкой атлетике завершился в Бресте
Источник материала: ОНТБресте" class="one-news__figure-img">
В Бресте завершился Кубок Беларуси по лёгкой атлетике. Сегодня на турнире было много интересной борьбы и сенсационных результатов.
Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину в лучшей попытке улетела на 6 м и 93 см. На данный момент это лучший результат сезона в мире. Спортсменка легко бы получила с этим результатом лицензию на игры в Токио. Но квалификация приостановлена до 1 декабря. Второе место заняла Виолетта Скворцова – результат 6,37. На третьей позиции Полина Злотникова.
Эльвира Герман после победы в барьерном спринте одержала красивую победу в беге на 200 м с результатом 23,37 сек., опередив главную фаворитку соревнований Кристину Тимановскую.
Отметим также красивую победу Татьяны Холодович в метании копья. Некоторые лидеры пропустили Кубок в Бресте. Спортсмены готовятся к чемпионату страны, который пройдёт в конце июля – начале августа.
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В Бресте завершился Кубок Беларуси по лёгкой атлетике. Сегодня на турнире было много интересной борьбы и сенсационных результатов. Анастасия Мирончик-Иванова в...
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