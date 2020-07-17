США могут заблокировать коммунистический TikTok в ближайшую неделю













Действия в отношении этих приложений могут принять в течение ближайшей недели. Об этом сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает Reuters.





По словам Медоуза, чиновники администрации президента полагают, что TikTok, WeChat и некоторые другие приложения потенциально могут подорвать национальную безопасность, например, через сбор информации об американских гражданах «иностранным противником».





«Я не думаю, что есть какой-то установленный срок для действий, но я бы сказал, что мы смотрим на недели, а не на месяцы», — отметил Медоуз.





Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку TikTok на территории страны. Он порекомендовал американцам быть осторожными при использовании этого приложения, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов».