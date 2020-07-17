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Николай Ходасевич: «Одна из главных проблем нашего футбола – случайные люди в управлении»

17.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о проблемах отечественного футбола.



«У нашего футбола много проблем. Но по-прежнему считаю, что одна из главных – случайные люди в управлении. Вот конкретный пример.

«Смолевичи» последние годы развивали инфраструктуру в своем городке, прошагали из второй лиги в высшую, устроились наравне с «Гомелем» и «Днепром» (это катастрофа для областных центров) в позицию лифтеров. В этом году заявили нашему скромному миру даже философию – мы молоды, мы без денег, мы – как «Энергетик». И играли первый круг весьма недурно, хоть и без стоящих результатов. Но были некий стиль, попытка, хоть что-то, за что можно зацепиться взглядом стороннему прохожему или проезжему по трассе Минск – Борисов.

Бац. Мистер Андрей Ратомский – новый председатель Смолевичского районного исполнительного комитета. Допускаю, хороший и порядочный человек, наверняка заслужил делами рост по карьерной лестнице. Но к футболу он какое отношение имеет? Ну, вот какое?

Говорит в интервью: «А бывает и так, что уже назрела необходимость произвести замену. Так, например, произошло с руководством и составом футбольного клуба «Смолевичи». И я считаю, что игра в минувшую пятницу с клубом «Ислочь», где наши футболисты выиграли, показала, что мы на правильном пути».


По одному аномальному матчу, где глупая «Ислочь» попалась в ловушку, человек оценивает выбранный путь. Какой? Уверен и оставлю здесь – прямиком в первую лигу. Не удивлюсь, если даже во вторую. Смолевичи в нынешнем кадровом составе – не состоятельны в элитном дивизионе. Они и в прежнем не очень были готовы к борьбе за выживание. Теперь – и подавно. 

Продолжает: «Да, нам пришлось пойти на жесткие условия: должна быть ответственность за результат, за игру. Были неоднозначные высказывания, лозунги, что, мол, в районе футбол не нужен… Нет, нужен, и он будет. Но, товарищи, давайте приведем все в соответствие, а не будем только выдвигать ультиматумы. В команду пришли молодые ребята, которым нужно себя показать, которые болеют за свое дело, за игру, за район…»

У меня вопрос. А кто несет ответственность за то, что команда без денег полезла в высшую лигу? Нахрена, спрашивается, подводить лигу? В марте была возможность спрыгнуть с поезда. Почему не спрыгнули? Знаете, почему? Потому что надои, урожаи и футбол – через запятую», – сказал Ходасевич.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о проблемах отечественного футбола.
 
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