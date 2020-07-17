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В Японии гроздь винограда продали за 12 тысяч долларов

17.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Гроздь винограда редкого сорта ушла с молотка за рекордные 12 тысяч долларов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии гроздь винограда продали за 12 тысяч долларов

Дорогостоящие ягоды на аукционе в Японии приобрёл местный бизнесмен. Мужчина признался, что таким образом он хочет поддержать японских производителей, которые из-за мировой обстановки находятся не в лучшей ситуации.

В Японии гроздь винограда продали за 12 тысяч долларов

Ещё одна причина невероятный сладкий вкус этих ягод. Сорт, который назвали «Римский рубин», местные селекционеры вывели 12 лет назад. В 2019 году виноград этого же вида продали за более чем 11 тысяч долларов.

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Новости Японии. Гроздь винограда редкого сорта ушла с молотка за рекордные 12 тысяч долларов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дорогостоящие ягоды...
 
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