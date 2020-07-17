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США разрешили въезд в страну студентам из Европы

17.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. США снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США разрешили въезд в страну студентам из Европы

Молодые люди, у которых уже есть виза для обучения в США, и те, кто ещё может её получить, могут приехать на занятия осенью. О гражданах каких именно стран идёт речь, пока неизвестно. По некоторым данным, в список попали Великобритания и Италия.

США разрешили въезд в страну студентам из Европы

Штаты уверены, что этот шаг поможет восстановлению экономики страны от пандемии. Напомним, указ запрещающий въезжать на территорию США гражданам из большинства европейских стран был подписан в середине марта в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

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Новости мира. США снимают ограничения на въезд в страну для студентов из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди, у которых уже есть...
 
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