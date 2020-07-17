Семинар-совещание по обращениям

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера в зале заседаний райисполкома был проведен семинар-совещание «Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц в первом полугодии 2020 года и ходе реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».







На встречу пришли управляющие делами сельисполкомов, специалисты, ответственные за работу с обращениями граждан и юридических лиц, ведение делопроизводства, внедрение электронного документооборота.

Управляющий делами райисполкома Наталья Ковалева довела сведения об итогах деятельности межведомственной рабочей группы по изучению состояния работы с населением в районе (за 6 месяцев 2020 года).





Начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Наталья Шапорева проинформировала о состоянии работы с обращениями граждан и юридических лиц, организации ведения делопроизводства в райисполкоме, сельсоветах и подчиненных организациях.

О проблемах жителей сельской местности на основе поступающих обращений, а также о том, как данные вопросы решают органы власти, поделилась опытом управделами Овсянковского сельисполкома Елена Котова.





Выступила перед присутствующими начальник аварийно-диспетчерской службы УКПП «Коммунальник» Оксана Мартыненко. Она рассказала о работе с заявками и претензиями потребителей жилищно-коммунальных услуг, в том числе поступающих на единый номер «115».

О важности внедрения системы межведомственного документооборота в организациях Горецкого района подчеркнул на совещании старший инспектор отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома Сергей Валюженич.

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова