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Ветеринар назвал породы собак, для которых авиаперелет может быть смертельно опасен

17.07.2020 16:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ветеринар назвал породы собак, для которых авиаперелет может быть смертельно опасен

Руководитель ветклиники и ветеринар Николай Логинов рассказал, что брахицефальным породам собак авиаперелеты противопоказаны, сообщает NEWS.ru

Специалист уточнил, что речь идет о бульдогах (английском, французском, американском), мопсах, пекинесах, ши-тцу, боксерах, гриффонах, бостон-терьерах, бордоском доге, а также японском хине.

Дело в том, что у этих пород собак своеобразная конфигурация челюсти. И во время перелета, когда меняется давление, у них появляется удушье и возникает риск смерти. Также врач отметил, что экипаж самолета не подготовлен к реанимации животных.

Логинов предупредил, что из-за разницы в давлении у питомцев может начаться рвота, которой он может захлебнуться. Поэтому он рекомендовал не кормить животное примерно за 12 часов до перелета.

При этом у животных должен быть свободный доступ к воде, так как воздух в самолете сухой и хочется часто пить.

Также ветеринар рассказал правила правильной переноски животных. По словам врача, если это делать неверно, у животных может возникнуть застой крови в тканях, что может являться причиной смерти.

Фото: pesikmal.ru

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Руководитель ветклиники и ветеринар Николай Логинов рассказал, что брахицефальным породам собак авиаперелеты противопоказаны, сообщает NEWS.ru.  Специалист...
 
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