«Это не соответствует международным стандартам»: Ермошина раскритиковала Лукашенко

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает предложение закрепить в Конституции норму о том, что в президенты республики может выдвигаться только тот, кто отслужил в армии, не соответствующим международным стандартам.

«Ну тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле. Больше никак», - сказала Ермошина в интервью "Еврорадио" в пятницу.

Она считает, что «это не соответствует международным стандартам». «Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан», - добавила глава ЦИК. Ермошина напомнила, что «можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам - и религиозным, и в связи с состоянием здоровья».

«У меня подобная инициатива одобрения не вызовет», - заключила Ермошина.