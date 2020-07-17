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«Это не соответствует международным стандартам»: Ермошина раскритиковала Лукашенко
Источник материала: БДГ
Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает предложение закрепить в Конституции норму о том, что в президенты республики может выдвигаться только тот, кто отслужил в армии, не соответствующим международным стандартам.
«Ну тогда и женщин надо в армию призывать, как в Израиле. Больше никак», - сказала Ермошина
Она считает, что «это не соответствует международным стандартам». «Эта норма ограничит участие в выборах значительного количества граждан», - добавила глава ЦИК. Ермошина напомнила, что «можно быть мужчиной, но в армии не служить по самым разным причинам - и религиозным, и в связи с состоянием здоровья».
«У меня подобная инициатива одобрения не вызовет», - заключила Ермошина.
Служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента, эту норму можно прописать в новой Конституции,
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Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает предложение закрепить в Конституции норму о том, что в президенты республики может выдвигаться только тот,...
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