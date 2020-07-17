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В Индии 6 человек погибли при обрушении дома

17.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. ЧП в индийском Мумбаи: из-за проливных дождей в городе рухнул многоэтажный жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии 6 человек погибли при обрушении дома

Погибли 6 человек, ещё несколько жителей оказались заблокированы в уцелевшей части здания. На месте происшествия развернулась масштабная операция.

В Индии 6 человек погибли при обрушении дома

Десятки человек разбирают завалы. На шести этажах дома проживали минимум 6 семей. Некоторых жителей уже удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

По словам специалистов, существует угроза повторного обрушения здания. 

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Новости Индии. ЧП в индийском Мумбаи: из-за проливных дождей в городе рухнул многоэтажный жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 6...
 
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