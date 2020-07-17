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Лукашенко встретился с Мишустиным и рассказал, как нужно стоить белорусско-российские отношения
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 17 июля, встретился с с председателем правительства России Михаилом Мишустиным,
Во время встречи Президент заявил, что белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека, такой и останется.
При этом Глава государства отметил, что Беларусь настаивает на том, чтобы все договоренности выполнялись.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 17 июля, встретился с с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает БЕЛТА. Во время встречи...
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