ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Павел Усов: Лукашенко сам не уйдет, даже если против него проголосуют 5 миллионов белорусов

17.07.2020 18:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

А стихийные протесты без предварительной подготовки не приведут к результату.

Павел Усов: Лукашенко сам не уйдет, даже если против него проголосуют 5 миллионов белорусов
Доктор политических наук Павел Усов проанализироваа для «Белорусского партизана» план действий объединенного штаба.

- Что меняет в президентской кампании объединение штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало?

- Во-первых, избирательный процесс сохраняет свою привлекательность для населения. Во-вторых, волна негодования перенаправилась на выборы, и население забыло о том, что их обманули. В-третьих, протестная энергия и напряжение рассеивается во времени, что дает возможность подготовиться власти к вероятным протестам. 

В целом, властям удалось поставить под контроль избирательную кампанию, безболезненно для себя удалить противников.

- Сегодня представительницы трех штабов озвучили план дальнейших действий: всех белорусов призывают проголосовать 9 августа; если число протестного электората достигнет 3,5 миллионов избирателей, фальсифицировать выборы не удастся, а потому Беларусь ждут повторные выборы. Уже без Лукашенко. Как вам такой план?

- В принципе это план Татьяны Короткевич, который был озвучен еще в 2015 году. "Приходите на выборы, чтобы показать власти, что вы"«против" - это якобы должно изменить расклад сил и принудить Лукашенко уйти. С одной стороны, "штабы" и активисты в плену иллюзий, надеясь победить авторитаризм голосованием и напугать Лукашенко тем, что объявят его нелегитимным. 

С другой стороны, такое мышление - результат определенной программы: держаться в электоральном поле. И выход из этой программы не предусмотрен. 

Вместе с тем, не стоит и ожидать от женщин, которые не были психологически готовы, к такой политической игре революционных заявлений и стратегий, ожидать от них жертв. Они будут придерживаться этой позиции до конца выборов.

- Можно ли назвать общую позицию полноценным планом? Что в нем отсутствует?

- Понятно, что Лукашенко не уйдет, даже если против него проголосует 5 миллионов. Ведь результат голосования будет 76-80% "ЗА". А доказать обратное можно будет только силой, протестом, к которому люди не готовы.


- Объединенный штаб вообще молчит о том, что ждет Беларусь 10 августа. Что же нас ждет?
 
- Я думаю, что пока прозвучала декларация о совместных действиях в период агитации. Сам процесс для штабов является целью. Возможно, на протяжении трех недель будут внесены некие корректировки, хотя существенных изменений не будет. 

Например, нет плана действий в отношении 3-х спойлеров, которых необходимо было бы нейтрализовать, принудить к снятию, так как они будут засорять пространство и дезориентировать население; более того, эти люди будут открыто выступать против протеста и работать против Тихановской. 

По итогам голосования Лукашенко получит 76-80%, Канопацкая может получить 6-7% (это будет дополнительная форма унижения протестного электората, и Тихановской), проценты для Черечня, Дмитриева, и Тихановской будут примерно равны. 

Власти продемонстрируют силу и способность фальсифицировать любую явку и результат. 

Конечно, могут возникнуть стихийные протесты, но без предварительной подготовки они не приведут к результату.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А стихийные протесты без предварительной подготовки не приведут к результату.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко встретился с Мишустиным и рассказал, как нужно стоить белорусско-российские отношения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика