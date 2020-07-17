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Эльвира Левшевич: «В Беларуси очень миролюбивый народ, толерантный народ»

17.07.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эльвира Левшевич, председатель Международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма», рассказала, как в Беларуси решаются вопросы религий и национальностей и какую помощь в этом оказывает государство.

Наши национальные объединения собираются, и на государственном уровне решаются все вопросы

Эльвира Левшевич: «В Беларуси очень миролюбивый народ, толерантный народ»

Эльвира Левшевич, председатель Международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»:
Я в Беларуси живу более 35 лет. В начале 1990-х были созданы Уполномоченный по делам религии и национальностей, Республиканский центр национальных культур, где наши все национальные объединения собираются вместе и на государственном уровне решаются все эти вопросы. То есть конструктивный диалог.

В Уполномоченном по делам религий и национальностей один раз в три месяца мы все собираемся. Создан Консультативный межэтнический совет, и вот на этом Консультативном межэтническом совете мы решаем наши злободневные вопросы.

И вот я как представитель татар и башкир здесь, в Беларуси, очень благодарна нашему государству, потому что уделяется большое внимание. Проходит один раз в два года в Гродно фестиваль национальных культур.

Мы получаем поддержку от государства: это и пошив национальных костюмов, и поддержка СМИ, которые выпускаются национальными объединениями, выпуск буклетов, организация поездок, концертных программ.

«Критики ради критики не должно быть»

Я 90-е очень хорошо помню, когда была зарплата 15 долларов и массовые беспорядки, и кастрюлями стучали. Потом инфляция пошла в тысячи раз.

Я что хочу сказать? Критики ради критики не должно быть. Если это критика, то должны быть у тебя предложения, что вы предлагаете, конструктивно, найти диалог. Диалог – прежде всего за столом переговоров.

«В Беларуси очень миролюбивый народ, толерантный народ»

Эльвира Левшевич: «В Беларуси очень миролюбивый народ, толерантный народ»

В Беларуси очень миролюбивый народ, толерантный народ. В какие бы органы, инстанции мы не обращались, всегда относились с пониманием. К нам относятся очень дружелюбно. Из России приезжают и удивляются, как здесь чтят память Великой Отечественной войны.

Люди в материале: Эльвира Левшевич

 
Теги: Гродно
 
 
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