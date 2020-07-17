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Почти 450 свалок обнаружили в 2020 году в лесах Минской области

17.07.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 3800 кубических метров бытового мусора собрали в 2020 году сотрудники Минского областного лесхоза в зеленых массивах. В 2019 году – свыше 5000, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти 450 свалок обнаружили в 2020 году в лесах Минской области

Кроме того, обнаружили и уничтожили почти 450 свалок. За 2019 год – более 800.

По статистике, чаще всего жители региона загрязняют лес пластиковыми и стеклянными бутылками, выбрасывают в неразрешенных местах строительный мусор и крупногабаритные бытовые отходы. Увы, проблема актуальна во всех районах области.

Почти 450 свалок обнаружили в 2020 году в лесах Минской области

Сергей Федюкевич, лесничий Вилейского опытного лесхоза:
В лесхозе проводятся беседы с населением, также стоят вдоль автомобильных дорог указательные шильды, где массовые скопления народа, есть фотоловушки. Тонны 3-4, наверное, уже убрали с Гослесфондом. Собираем несколько точек и потом отвозим на полигон.

Кстати, за выбрасывание мусора в лесу физическое лицо может получить штраф до 540 рублей. Юридическое – вдвое больше.

Люди в материале: Сергей Федюкевич

 
 
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Новости Беларуси. Около 3800 кубических метров бытового мусора собрали в 2020 году сотрудники Минского областного лесхоза в зеленых массивах. В 2019 году – свыше 5000,...
 
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