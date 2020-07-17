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Почти 450 свалок обнаружили в 2020 году в лесах Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 3800 кубических метров бытового мусора собрали в 2020 году сотрудники Минского областного лесхоза в зеленых массивах. В 2019 году – свыше 5000, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
По статистике, чаще всего жители региона загрязняют лес пластиковыми и стеклянными бутылками, выбрасывают в неразрешенных местах строительный мусор и крупногабаритные бытовые отходы. Увы, проблема актуальна во всех районах области.
Сергей Федюкевич, лесничий Вилейского опытного лесхоза:
Кстати, за выбрасывание мусора в лесу физическое лицо может получить штраф до 540 рублей. Юридическое – вдвое больше.
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Новости Беларуси. Около 3800 кубических метров бытового мусора собрали в 2020 году сотрудники Минского областного лесхоза в зеленых массивах. В 2019 году – свыше 5000,...
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