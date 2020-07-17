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Обновлен состав Совета безопасности Беларуси

17.07.2020 18:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обновлен состав Совета безопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Соответствующий указ подписан в пятницу, 17 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, в состав Совета безопасности включен председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, министр обороны Виктор Хренин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

Отмечается также, что из состава Совета безопасности исключены Станислав Зась, Леонид Анфимов и Сергей Румас. 

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Соответствующий указ подписан в пятницу, 17 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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