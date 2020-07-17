10 каверзных вопросов на собеседовании и как на них ответить

Источник материала: Ежедневник

фото: icanchoose.ru

Умнее ли вы интервьюера? Если правильно подготовиться, то да. Иногда на собеседованиях рекрутеры задают каверзные вопросы не из вредности, а чтобы получить более точное представление о вас.

Понимая, что вы практиковались в ответах на традиционные вопросы, интервьюер попытается поставить вас в тупик более хитрыми, чтобы лучше понять ваши навыки. Помните, что на некоторые из этих вопросов может не быть правильного или неправильного ответа. Рекрутера больше интересует то, как вы сориентируетесь, нежели сам ответ.

Десять самых каверзных вопросов и примеры ответов.

1. Вы проверяете электронную почту во время отпуска?

Ловушка: С одной стороны, вы хотите создать впечатление преданного делу человека. В то же время работодатели понимают, что здоровье и благополучие сотрудников - ключевой фактор успеха, и хотят быть уверенными в том, что вы умеете отдыхать. Выгорание – не миф, каждый из нас иногда нуждается в небольшом отдыхе.

Пример ответа: «Я готов выкладывать на полную в выполнении рабочих обязанностей. При этом я знаю, что важно заботиться о себе для достижения успеха в долгосрочной перспективе. В отпуске я стараюсь не работать. Перед отпуском, я всегда передаю проекты коллеге, который, в случае возникновения острой необходимости сможет со мной связаться».

2. Похожа ли эта вакансия на другие, которые вы рассматриваете?

Ловушка: Здесь рекрутеры может преследовать две цели. Он может пытаться выяснить, куда еще вы собеседуетесь, или пытается лучше понять ваш прошлый опыт и ваши будущие профессиональные цели. Для интервьюера это хороший способ определить ваши сильные стороны и понять, действительно ли вы подходите для этой работы.

Пример ответа: «Да, я ищу работу, которая соответствует описанию этой вакансии. Мне интересна работа именно в этой сфере. К счастью, функционал, требования и обязанности этой конкретной должности, лучше всего соответствуют моему опыту и интересам».

3. Какая твоя самая большая слабость?

Ловушка: Первый шаг к решению проблемы - признание. Речь идет не только о выявлении ваших слабых сторон, но и о том, знаете ли вы о их существовании и собираетесь ли вносить изменения.

Пример ответа: «Я перфекционист, иногда в ущерб себе. Да, моя работа всегда выполнена качественно, но, бывает, что я трачу больше времени на незначительные детали, вместо перехода к следующей задаче. Я учусь расставлять приоритеты, тренирую навыки тайм-менеджмента и производительности».

4. Если бы вы могли работать в любой компании, где бы вы работали?

Ловушка: Рекрутер пытается выяснить, насколько вы заинтересованы в их компании и куда еще вы направляете резюме. Лучший способ ответить: не упоминайте никаких конкретных компаний. Подчеркните, как компания, с которой вы беседуете, является вашим главным приоритетом.

Пример ответа: «Во время поиска работы я уделил много времени изучению компаний, в которых хотел бы работать, и ваша выделялась больше других. Я разделяю вашу миссию, ценности и цели и считаю, что преуспею в такой рабочей среде».

5. Почему вы хотите здесь работать?

Ловушка: Интервьюер хочет понять, изучили ли вы компанию. Убедитесь, что ваш ответ имеет реальное значение. Скажите о том, как вам близки ценности, миссия и деятельность компании и чем привлекательна должность, на которую вы претендуете.

Пример ответа: «Я разделяю ценности, миссию и цели компании. Я считаю, что эта должность предоставит мне возможность внести свой вклад в достижение ваших целей и повысить ценность компании в целом».

6. Где вы видите себя через пять лет?

Ловушка: работодатели не хотят вкладывать деньги в наем, обучение и оплату труда сотрудника, который не задержится в компании надолго.

Пример ответа: «Я вижу себя в этой же области, но я надеюсь перейти на более высокий уровень ответственности, обладать большей степенью знаний и развить профессиональные навыки. Я планирую продолжать учиться, развиваться и надеюсь, что через пять лет я стану ближе к достижению уровня эксперта».

7. Как вы думаете, какие вам дали рекомендации?

Ловушка: работодатели хотят узнать, уверены ли вы в своих рекомендациях. Они ждут, что вы случайно поделитесь негативной информацией о предыдущем опыте или своих навыках достижения успеха.

Пример ответа: «У меня был замечательный опыт работы со всеми начальниками, поэтому я считаю, что их отзывы отражают все, что мы достигли как команда».

8. Какая часть функционала кажется наиболее сложной и почему?

Ловушка: Действительно ли вы такой опытный, как говорите? Когда дело доходит до описания должностных обязанностей, есть аспекты, в которых вы мастер, и те, которые вызывают трудности. Работодатели хотят знать, соответствуют ли ваши сильные стороны их самым острым потребностям.

Пример ответа: «В качестве визуального дизайнера, большая часть моей работы была связана с графическим дизайном, с логотипами, плакатами и рекламой. Веб-дизайн кажется мне более сложным, но я привык справляться с трудностями. Я только закончил онлайн-курс по разработке дизайна мобильных приложений, и приступаю к курсу по дизайну пользовательского опыта, чтобы мои навыки шли в ногу с последними тенденциями».

9. Расскажите о работе своей мечты

Ловушка: во многих случаях страсть порождает продуктивность. Рекрутер хочет знать, насколько вы будете вкладываться в эту роль и не рассматриваете ли вы ее как временную меру сохранения дохода. Он также хочет узнать, нравится ли вам идея работы или работа как таковая. То, что вам нравится, как звучит название должности, не обязательно значит, что вам понравится повседневная работа.

Пример ответа: «Работа в сфере рекламы – моя мечта, и должность младшего копирайтера – идеальная для меня сейчас должность. Я знаю, что мне нужно многому научиться, прежде чем я смогу получить работу мечты - стать креативным директором, и я уверена, что эта должность туда меня приведет».

10. У каждого есть одно преувеличение в резюме. Какое у вас?

Пример ответа: «Я уверен, что мое сопроводительное письмо, резюме и портфолио точно отражают мой опыт работы и достижения. Вы можете запросить рекомендации с предыдущих мест работы, чтобы лично в этом удостовериться».

thebalancecareers.com, перевод HR-portal