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Пресс-релиз ОНТ

17.07.2020 18:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пресс-релиз ОНТ

Попытку создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ следует расценивать как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей.

Несмотря на это, обращения, поступившие в адрес телеканала, будут рассмотрены в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей.

Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу.

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Попытку создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ следует расценивать как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных...
 
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