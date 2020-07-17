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ООН призвала белорусские власти освободить всех задержанных на акциях протеста

17.07.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Также официальный Минск должен соблюдать права и свободы граждан.



Управление верховного комиссара ООН по правам человека призывает власти Беларуси соблюдать права граждан на свободу слова и собраний, а также освободить задержанных на протестных акциях людей и проводить честные судебные процессы над обвиняемыми. Соответствующее заявление разместила пресс-служба организации, пишет tut.by.

Представитель верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл заявила о том, что представители международной организации призывают власти Беларуси уважать право на свободу слова и мирные собрания, а также напомнила, что за эту неделю по информации правозащитников и СМИ на митингах было задержано более 300 человека, а акции протеста продолжаются в нашей стране с конца мая.

— Беларусь обязана способствовать проведению мирных собраний и поддерживать право на свободу выражения мнений, в том числе и тех, которые могут выражать несогласие и поддерживать оппозиционных кандидатов. Кроме того, журналистам, желающим освещать протесты, не должны создаваться препятствия или помехи в их работе, а также они не должны подвергаться произвольным арестам и задержаниям, учитывая важную роль, которую они играют в распространении информации по вопросам, представляющим общественный интерес, и, таким образом, осуществлении права на доступ к информации.

Также Лиз Тросселл призвала к проведению справедливых и честных судов над всеми задержанным.

— Мы призываем к освобождению всех, кто был задержан просто за осуществление своих прав и кто все еще находится в заключении, а также к справедливому судебному процессу и соблюдению правовых процедур при любом уголовном или административном преследовании, которое может быть начато в их отношении. Мы напоминаем властям о том, что необоснованные ограничения прав на свободу слова, мирных собраний и ассоциаций могут подорвать доверие к предстоящему избирательному процессу.
 
Теги: Минск
 
 
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Также официальный Минск должен соблюдать права и свободы граждан.
 
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