Трагедия Анны Бикевич

Источник материала: Вороновская газета





Благодаря исследовательской работе ученицы и педагогов Радунской СШ стало известно еще одно имя Праведницы народов мира из д. Лебедники.

Девятиклассница Радунской средней школы Анна Войткун первую исследовательскую работу посвятила теме Холокоста. Выбор этот не случаен, поскольку на территории Радунщины в годы Великой Отечественной войны действовало еврейское гетто. Родственники Анны — прапрабабушка Анеля, прапрадедушка Феликс и их сын Бронислав Матонисы — помогали узникам спрятаться и выжить. Впоследствии они были награждены медалью «Праведник народов мира».

Школьница и учителя-консультанты Ф.Ф. Габис и О.В. Войткун убеждены, что современники должны знать о подвиге своих земляков, спасавших от гибели обреченных евреев. Творческой группой при сборе материала была проведена большая исследовательская работа: изучалась литература, велась переписка с Мемориальным музеем Холокоста в США, Израиле, опрашивались свидетели тех событий, их родственники, старожилы Радуни, Довгялишек, Чижун, Дотишек, Ровбишек, Лебедников, сопоставлялись воспоминания и архивные документы. Удалось собрать сведения, которые еще нигде не публиковались.

Кто они, праведные герои?

Звание «Праведник народов мира» присуждается людям, которые, рискуя своей жизнью, а зачастую и жизнью своих близких, спасали евреев в годы Холокоста. Их имена заносятся на стену почета в Иерусалиме, в честь каждого в Аллее праведников посажено дерево. Звание присвоено 799 жителям Беларуси. Большинство получило его посмертно.







Неизвестная страница радунского Холокоста

Среди удостоенных этого высокого звания жители Радунщины — Антоний Гаврилкевич, Казимир Коркуть, семья Матонис. Так считалось до апреля 2020 года. Благодаря проведенной поисковой работе был найден еще один Праведник — жительница деревни Лебедники Анна Бикевич. Трагическую историю о мужественной женщине исследователям рассказала ее племянница — Янина Юревич (Кодис), проживающая в деревне Лебедники.

Моральный выбор вдовы

Анна Бикевич (Кодис) родилась примерно в 1885-1888гг., проживала в д. Лебедники. Семья имела частный дом и большой участок земли. Анна родила семерых детей, овдовела еще до войны.

В мае 1942 года Анна Бикевич приняла и расположила в старом доме семьи 11 евреев, бежавших из радунского гетто. Сама с детьми жила в новом, построенном неподалеку. Под печью был подвал, куда евреи прятались в случае опасности. Днем они не выходили. Долгое время не то что жители деревни, даже родственники не знали ничего о том, что семья прячет беглецов. В 1944-м внезапно нагрянули немцы и полицаи, евреи не успели спрятаться. Десятерых расстреляли, одному удалось бежать.

Младших детей хозяйки (двух дочерей и сына) выгнали из дома и приказали уходить. Старшего сына Вацлава повели на расстрел, но в последний момент отпустили живым.

Женщину бросили в подвал, а дом подожгли. Анна Бикевич сгорела в нем заживо.

После войны дети погибшей Анны Бикевич уехали жить в Польшу и Литву. Связь с родственниками прервалась. В мае 2019 года за спасение 11 евреев ей посмертно присвоено звание «Праведник народов мира».







Сотрудники музея Холокоста из Израиля обратились к педагогам Радунской средней школы и учащимся с просьбой найти близких родственников, чтобы вручить медаль Праведника этой мужественной женщине. Сегодня Анна Войткун вместе с учителями-консультантами занимаются поиском этих людей. Материал, собранный ученицей, будет представлен на международной конференции «Холокост в истории семьи» в Минске.

Ольга ВОРОБЬЕВА

по материалам исследовательской работы

Анны Войткун.

Фото носит иллюстративный характер.