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Безбарьерная экологическая тропа и услуги агроусадеб. В Воложине открыли центр инклюзивного туризма

17.07.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Туристический информационный и рекреационный центр для пожилых и людей с ограниченными возможностями появился в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь созданы все условия для их комфортного отдыха.

Безбарьерная экологическая тропа и услуги агроусадеб. В Воложине открыли центр инклюзивного туризма

Они могут прогуляться по безбарьерной экологической тропе, посетить исторические места и памятники архитектуры, а также воспользоваться услугами агроусадеб.

Безбарьерная экологическая тропа и услуги агроусадеб. В Воложине открыли центр инклюзивного туризма

Путешествие может быть распланировано на 2-3 дня, а вся информация об объектах и услугах распространится через созданный центр.

Кроме информационной поддержки, здесь предусмотрена возможность временного проживания – на 20 мест. Также есть конференц-зал со специальным оборудованием, где все адаптировано для людей с инвалидностью.

Безбарьерная экологическая тропа и услуги агроусадеб. В Воложине открыли центр инклюзивного туризма

Галина Рай, директор Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:
Услуги предоставляются следующего характера: это услуги проживания самостоятельного, это услуга конференц-зала с проживанием и без проживания, здесь можно взять в аренду туристический и спортивный инвентарь. И мы планируем разрабатывать экскурсионные маршруты.

Безбарьерная экологическая тропа и услуги агроусадеб. В Воложине открыли центр инклюзивного туризма

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
Минская область очень достойно работает с туризмом, с агроусадьбами (порядка 800 агроусадеб). И особенно Воложинский район в этом плане преуспел. И благодаря этому центру сегодня пять агроусадеб будут задействованы именно под центры.

Безбарьерная экологическая тропа и услуги агроусадеб. В Воложине открыли центр инклюзивного туризма

Особого внимания заслуживает инклюзивная экологическая тропа на берегу реки Ислочь в заказнике «Налибокский». Это единственный в Беларуси объект такого рода. Он предназначен для посещения людьми с инвалидностью, мамами с колясками, пожилыми гражданами.

Люди в материале: Галина Рай, Иван Маркевич

 
 
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Новости Беларуси. Туристический информационный и рекреационный центр для пожилых и людей с ограниченными возможностями появился в Воложине, сообщили в программе...
 
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