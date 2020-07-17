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Безбарьерная экологическая тропа и услуги агроусадеб. В Воложине открыли центр инклюзивного туризма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Туристический информационный и рекреационный центр для пожилых и людей с ограниченными возможностями появился в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь созданы все условия для их комфортного отдыха.
Они могут прогуляться по безбарьерной экологической тропе, посетить исторические места и памятники архитектуры, а также воспользоваться услугами агроусадеб.
Кроме информационной поддержки, здесь предусмотрена возможность временного проживания – на 20 мест. Также есть конференц-зал со специальным оборудованием, где все адаптировано для людей с инвалидностью.
Галина Рай, директор Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:
Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
Особого внимания заслуживает инклюзивная экологическая тропа на берегу реки Ислочь в заказнике «Налибокский». Это единственный в Беларуси объект такого рода. Он предназначен для посещения людьми с инвалидностью, мамами с колясками, пожилыми гражданами.
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Новости Беларуси. Туристический информационный и рекреационный центр для пожилых и людей с ограниченными возможностями появился в Воложине, сообщили в программе...
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