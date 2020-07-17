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«Подать документы можно из любой точки мира». Более 700 абитуриентов воспользовались цифровой приемной комиссией ГрГУ имени Янки Купалы

17.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Подать документы можно из любой точки мира». Более 700 абитуриентов воспользовались цифровой приемной комиссией ГрГУ имени Янки Купалы

Цифровая приемная комиссия работает в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы уже порядка восьми лет. Из года в год эту систему модернизируют. Например, ранее в режиме онлайн проходило в основном зачисление студентов, а в этом году электронная регистрация впервые рассматривается как предварительный этап подачи документов для поступления.
 
«Подать документы можно из любой точки мира». Более 700 абитуриентов воспользовались цифровой приемной комиссией ГрГУ имени Янки Купалы

Приемная кампания 2020 стартует с 25 июля. Подать документы в вузы на бюджет можно до 31 июля, а на платную форму обучения – до 15 августа.

В чем суть цифровой модернизации? Подача документов, как и в прошлые годы, будет осуществляется лично, но перед этим комиссия рекомендует абитуриентам заранее пройти регистрацию в электронной системе. В будущем это в разы сэкономит время и силы. Ведь основное преимущество сервиса в том, что он позволяет избежать очередей в период подачи документов. Удобно и то, что зарегистрироваться можно не только с ПК, но и – с помощью смартфона.

«Подать документы можно из любой точки мира». Более 700 абитуриентов воспользовались цифровой приемной комиссией ГрГУ имени Янки Купалы

– Благодаря этому абитуриенты из любой точки могут подать к нам документы уже сегодня с помощью телефона, компьютера… Эти документы будут просмотрены цифровой приемной комиссией, после чего абитуриентам окажут необходимую помощь и проконсультируют. Очень часто, к примеру, возникают ситуации, когда то справка не такая, то еще что-то. Когда поступающие приходят в приемную комиссию и у них нет каких-то документов, им приходится быстро принимать решение, а это не всегда правильно. Если сделать все заранее онлайн, то процедура подачи документов потом занимает всего несколько минут, – отмечает проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Белых. – Сервис, который мы предлагаем, судя по отзывам, нравится абитуриентам. И приемная комиссия удовлетворена им.

В настоящее время сервис доступен фактически в полном виде. В вузе открыты к замечаниям, и разработчики постоянно его улучшают. Работать цифровая приемная комиссия будет до конца приема документов. Специалисты советуют пройти регистрацию сегодня, чтобы потом не терять личное время в корпусе.

«Подать документы можно из любой точки мира». Более 700 абитуриентов воспользовались цифровой приемной комиссией ГрГУ имени Янки Купалы

– У каждого абитуриента должен быть этот личный кабинет. Он является средством общения приемной комиссии и абитуриента. Задайте любые вопросы сейчас, получите консультацию и будьте спокойны. Наш сервис позволяет принять решение обоснованно, спокойно и с большой пользой для абитуриентов. Он не просто заключается в заполнении блоков, он помогает и подсказывает, – резюмирует Юрий Белых.

Чтобы подать необходимые документы, абитуриенту следует заполнить предложенную анкету на сайте abit.by. Она состоит из восьми блоков:

·        общие сведения

·        выбор специальности

·        образование

·        родители

·        сведения о трудовой деятельности

·        вступительные испытания

·        особые достижения и льготы

·        дополнительные сведения.

Как только цифровая приемная комиссия проверит документы, поступающий сможет распечатать заявление, договоры, копии документов, то есть все, что необходимо для оформления личного дела. Оригиналы документов абитуриент предоставляет лично и в любое удобное время.

Сервис «Цифровая приемная комиссия» позволяет будущему студенту не только предоставить документы в приемную комиссию для предварительного изучения, но и ознакомиться со всеми специальностями вуза, выбрать свою по результатам ЦТ и получить консультацию специалистов.

Также на платформе в онлайн-режиме абитуриент может общаться с деканами и студентами разных факультетов, следить за ходом документов и даже «попутешествовать» по корпусам и факультетам Купаловского вуза в рамках виртуальной экскурсии.

Зачисление студентов пройдет в электронной форме: результат абитуриент видит в режиме реального времени в личном кабинете.

После зачисления у каждого первокурсника появляется свой личный кабинет со всей необходимой информацией, а также открывается доступ к образовательному порталу, учебным материалам и прочему.

«Подать документы можно из любой точки мира». Более 700 абитуриентов воспользовались цифровой приемной комиссией ГрГУ имени Янки Купалы

Диана СИДОРКЕВИЧ
Фото: автора

https://grodnonews.by/

 
 
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Цифровая приемная комиссия работает в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы уже порядка восьми лет. Из года в год эту систему модернизируют....
 
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