«Подать документы можно из любой точки мира». Более 700 абитуриентов воспользовались цифровой приемной комиссией ГрГУ имени Янки Купалы

Источник материала: Вороновская газета





Цифровая приемная комиссия работает в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы уже порядка восьми лет. Из года в год эту систему модернизируют. Например, ранее в режиме онлайн проходило в основном зачисление студентов, а в этом году электронная регистрация впервые рассматривается как предварительный этап подачи документов для поступления.





Приемная кампания 2020 стартует с 25 июля. Подать документы в вузы на бюджет можно до 31 июля, а на платную форму обучения – до 15 августа.

В чем суть цифровой модернизации? Подача документов, как и в прошлые годы, будет осуществляется лично, но перед этим комиссия рекомендует абитуриентам заранее пройти регистрацию в электронной системе. В будущем это в разы сэкономит время и силы. Ведь основное преимущество сервиса в том, что он позволяет избежать очередей в период подачи документов. Удобно и то, что зарегистрироваться можно не только с ПК, но и – с помощью смартфона.





– Благодаря этому абитуриенты из любой точки могут подать к нам документы уже сегодня с помощью телефона, компьютера… Эти документы будут просмотрены цифровой приемной комиссией, после чего абитуриентам окажут необходимую помощь и проконсультируют. Очень часто, к примеру, возникают ситуации, когда то справка не такая, то еще что-то. Когда поступающие приходят в приемную комиссию и у них нет каких-то документов, им приходится быстро принимать решение, а это не всегда правильно. Если сделать все заранее онлайн, то процедура подачи документов потом занимает всего несколько минут, – отмечает проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Белых. – Сервис, который мы предлагаем, судя по отзывам, нравится абитуриентам. И приемная комиссия удовлетворена им.



В настоящее время сервис доступен фактически в полном виде. В вузе открыты к замечаниям, и разработчики постоянно его улучшают. Работать цифровая приемная комиссия будет до конца приема документов. Специалисты советуют пройти регистрацию сегодня, чтобы потом не терять личное время в корпусе.





– У каждого абитуриента должен быть этот личный кабинет. Он является средством общения приемной комиссии и абитуриента. Задайте любые вопросы сейчас, получите консультацию и будьте спокойны. Наш сервис позволяет принять решение обоснованно, спокойно и с большой пользой для абитуриентов. Он не просто заключается в заполнении блоков, он помогает и подсказывает, – резюмирует Юрий Белых.

Чтобы подать необходимые документы, абитуриенту следует заполнить предложенную анкету на сайте abit.by . Она состоит из восьми блоков:

· общие сведения

· выбор специальности

· образование

· родители

· сведения о трудовой деятельности

· вступительные испытания

· особые достижения и льготы

· дополнительные сведения.

Как только цифровая приемная комиссия проверит документы, поступающий сможет распечатать заявление, договоры, копии документов, то есть все, что необходимо для оформления личного дела. Оригиналы документов абитуриент предоставляет лично и в любое удобное время.

Сервис «Цифровая приемная комиссия» позволяет будущему студенту не только предоставить документы в приемную комиссию для предварительного изучения, но и ознакомиться со всеми специальностями вуза, выбрать свою по результатам ЦТ и получить консультацию специалистов.

Также на платформе в онлайн-режиме абитуриент может общаться с деканами и студентами разных факультетов, следить за ходом документов и даже «попутешествовать» по корпусам и факультетам Купаловского вуза в рамках виртуальной экскурсии.

Зачисление студентов пройдет в электронной форме: результат абитуриент видит в режиме реального времени в личном кабинете.

После зачисления у каждого первокурсника появляется свой личный кабинет со всей необходимой информацией, а также открывается доступ к образовательному порталу, учебным материалам и прочему.





Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: автора

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