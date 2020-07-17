В Национальном олимпийском комитете чествовали белорусских чемпионов и призёров Олимпиады-80

Источник материала: ОНТ

40 лет Олимпиаде-80. Сегодня в Национальном олимпийском комитете чествовали белорусских чемпионов и призёров, завоевавших награды на Играх в Москве.

Среди них – легендарные спортсмены, олимпийские чемпионы Александр Каршакевич, Владимир Парфенович, Александр Романьков, Леонид Тараненко и другие. Чествовали и лучшего борца XX века Александра Медведя, который на московской Олимпиаде прочитал клятву от имени судей и зажигал олимпийский факел на стадионе «Динамо» в Минске.

22-елетние Олимпийские игры прошли с 19-го июля по 3-е августа 1980-го года. Атлеты сборной Советского Союза завоевали 195 наград, в том числе 80 золотых и установили 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Белорусские атлеты внесли весомый вклад в успешное выступление команды, завоевав 33 медали, 14 из которых – высшего достоинства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram