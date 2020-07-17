Эксперт: Лукашенко нарисуют 80%, даже если его оппонентом будет Иисус Христос

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС





Прочитал материал TUT.BY про сценарии выборов с комментариями Александра Класковского и Валерия Карбалевича и сильно удивился некоторым суждениям про электоральные расклады.





Как будто в Беларуси существует открытый подсчет голосов и сведение результатов, в статье говорится (журналистская интерпретация):





«Объединение сил и агитационных возможностей позволит сконцентрировать голоса на одном альтернативном кандидате, повышая шансы на второй тур».





Объединение – однозначно верный шаг, но не понимаю, о каких шансах на какой второй тур идет речь.

Лукашенко в ходе первого тура будут нарисованы +-80%, даже если в бюллетене в качестве оппонента Лукашенко будет Иисус Христос.





Валерий Карбалевич: «Если на выборы придут только сторонники Лукашенко, пусть их будет 20−30%, он получит электоральную победу».





Он получит элегантную «электоральную победу», даже если на выборы придут только его противники.

Снятие альтернативных кандидатов с выборов не означает, что противники Лукашенко не могут прийти на участки и проголосовать «против».





Вопрос не о бойкоте в понимании минимальной явки, вопрос о стратегии делегитимизации псевдовыборов в условиях их абсолютной подконтрольности.





Самый действенный способ – это снятие с выборов всех кандидатов либо наличие в бюллетене одного сильного альтернативного кандидата, и дальнейшие продуманные, мирные действия широкой коалиции.









Тысячам беларусов не надо подставляться под дубинки. Больше практической пользы от очередей не вдоль проспекта, а к месту жительства Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Сергея Черечня для мирного и уважительного убеждения их сняться с выборов.





Никакого независимого наблюдения не будет. Избирательные участки будут самые стерильные за все годы существования суверенной Беларуси во всех отношениях – без независимых членов (в пределах 0,01%) в комиссиях, без западных наблюдателей, практически без национальных независимых наблюдателей.





Единственный способ обеспечить общественное давление в целях честного подсчета голосов – это присутствие белорусав у своих участков в день выборов. То есть, модель «голос против + присутствие у своего участка».







