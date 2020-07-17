ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Безопасная корреспонденция

17.07.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Безопасная корреспонденция

??

Спасатели постоянно напоминают жителям района о необходимости соблюдения правил безопасности.
С наступлением летних каникул у детей становиться больше свободного времени. Отсутствие контроля со стороны родителей приводит к непоправим последствиям. В этот период особо важно напомнить воспитанникам дошкольных учреждений образования, а также школьникам о соблюдении вопросов безопасности не только в быту, но на улице, водоеме, в лесу и на дороге. Ведь ни для кого не секрет, что лето нравится всем, однако в это время значительно возрастает количество случаев детского травматизма.
Спасатели в своей работе используют разнообразные способы и пути донесения информации по безопасности жизнедеятельности до населения. В этот раз конверты с логотипом акции «Каникулы без дыма и огня» обнаружат у себя в почтовых ящиках семьи, воспитывающие детей. Эти письма от сотрудников РОЧС напомнят родителям о соблюдении вопросов безопасности не только детьми, но и, в первую очередь, самими родителями.
В конвертах ребята найдут памятки с правилами безопасности, а также закладки-линейки с алгоритмом действий в случае возникновения пожара.
Давайте сделаем летние деньки для своих детей веселыми, задорными, вкусными и безопасными!
Александр Журавский, старший инспектор СПиВО РОЧС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
?? Спасатели постоянно напоминают жителям района о необходимости соблюдения правил безопасности. С наступлением летних каникул у детей становиться больше...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наталья Батракова: «Люди сегодня хотят читать о себе. Что-то своё, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика