Безопасная корреспонденция

Источник материала: Кировец

Спасатели постоянно напоминают жителям района о необходимости соблюдения правил безопасности.

С наступлением летних каникул у детей становиться больше свободного времени. Отсутствие контроля со стороны родителей приводит к непоправим последствиям. В этот период особо важно напомнить воспитанникам дошкольных учреждений образования, а также школьникам о соблюдении вопросов безопасности не только в быту, но на улице, водоеме, в лесу и на дороге. Ведь ни для кого не секрет, что лето нравится всем, однако в это время значительно возрастает количество случаев детского травматизма.

Спасатели в своей работе используют разнообразные способы и пути донесения информации по безопасности жизнедеятельности до населения. В этот раз конверты с логотипом акции «Каникулы без дыма и огня» обнаружат у себя в почтовых ящиках семьи, воспитывающие детей. Эти письма от сотрудников РОЧС напомнят родителям о соблюдении вопросов безопасности не только детьми, но и, в первую очередь, самими родителями.

В конвертах ребята найдут памятки с правилами безопасности, а также закладки-линейки с алгоритмом действий в случае возникновения пожара.

Давайте сделаем летние деньки для своих детей веселыми, задорными, вкусными и безопасными!

Александр Журавский, старший инспектор СПиВО РОЧС.