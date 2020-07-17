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Бузова снялась для обложки Playboy. Появились фото со съемок

17.07.2020 18:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ольга Бузова в очередной, уже четвертый раз снялась для обложки Playboy. Издание Super опубликовало бекстейдж съемочного процесса, где Ольга продемонстрировала подтянутую фигуру, которая не изменилась за время самоизоляции.

До этого Бузова становилась лицом выпуска в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала вместе с другими участницами «Дома-2». В третий раз она снималась после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, когда начинала музыкальную карьеру.


Фото: Super.ru

Фото: Super.ru

Фото: Super.ru

Фото: Super.ru

Фото: Super.ru

 
 
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Певица и телеведущая является одной из девушек, которые чаще всего появлялись на обложке журнала с откровенными фотосессиями.
 
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