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Бузова снялась для обложки Playboy. Появились фото со съемок
Источник материала: Tut.by
Ольга Бузова в очередной, уже четвертый раз снялась для обложки Playboy. Издание Super
До этого Бузова становилась лицом выпуска в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала вместе с другими участницами «Дома-2». В третий раз она снималась после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, когда начинала музыкальную карьеру.
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Певица и телеведущая является одной из девушек, которые чаще всего появлялись на обложке журнала с откровенными фотосессиями.
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