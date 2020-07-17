Бузова снялась для обложки Playboy. Появились фото со съемок

Источник материала: Tut.by

Ольга Бузова в очередной, уже четвертый раз снялась для обложки Playboy. Издание Super опубликовало бекстейдж съемочного процесса, где Ольга продемонстрировала подтянутую фигуру, которая не изменилась за время самоизоляции.

До этого Бузова становилась лицом выпуска в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала вместе с другими участницами «Дома-2». В третий раз она снималась после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, когда начинала музыкальную карьеру.



Фото: Super.ru



Фото: Super.ru



Фото: Super.ru



Фото: Super.ru



Фото: Super.ru