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«Посадили в машину и увезли в РУВД». Избитого журналиста задержали, когда он шел снимать побои

17.07.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром журналист «Радыё Свабода» Антон Трофимович поехал снимать побои, но к нему подошел человек в штатском, забрал телефон, рюкзак и посадил в машину, где находились еще двое в штатском. В РУВД Трофимовичу заявили: в отношении него ведется административный процесс по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица), пишет TUT.by


Антон Трофимович. Фото: Радыё Свабода

Журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича сегодня снова задержали, и это уже второе задержание за последние дни. Напомним, 15 июля Антон вел прямое включение у здания Центризбиркома, куда пришли сотни минчан, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. После этого задержали на Немиге: из микроавтобуса выскочили семь бойцов ОМОНа, без объяснения причин скрутили и потащили в машину. На журналиста надели наручники и поставили на колени, в рот засунули кулак, чтобы не кричал, разбили нос. Позже медики зафиксировали перелом и наложили швы. В тот день Антона отпустили из РУВД без протокола.

Антон Трофимович уже написал заявление в управление Следственного комитета Московского района, там же ему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. В пятницу утром журналист приехал на улицу Кижеватова снимать побои. Но до здания Комитета судебных экспертиз не дошел: его снова задержали.

— Да меня падыйшоў чалавек у цывiльным: «Пройдемте!». Вельмi хутка адкрыў i закрыў сваю ксiву, я нават не паспеў нiчога прачытаць, — рассказывает TUT.BY Антон Трофимович. — Сказаў, што супраць мяне вядзецца адмiнicтрацыйная справа. Проста вырваў з рук тэлефон, зняў з мяне заплечнiк i пасадзiў у машыну.

По словам Антона, его посадили в серебристый "Фольксваген Поло", на котором не было надписи «милиция», в салоне находились еще двое сотрудников в штатском. Журналиста доставили в Заводское РУВД Минска и еще раз повторили: якобы Антон Трофимович оказал сопротивление милиции 15 июля, в тот день, когда журналист был задержан и ему сломали нос. В отношении него начат процесс по ст. 23.4 КОАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

 — Я адразу сказаў, што не буду адказваць на пытаннi, нiчога падпiсываць, у меня есць дамова з адвакатам. Мiлiцыянеры адказалi, што тады складуць пратакол без мяне, а потым прынеслi яшчэ адзiн ад 15 лiпеня. Я гэты пратакол першы раз бачу! — возмущается Антон.

Антон вспоминает, что перед тем как ехать снимать побои, ему позвонили из Заводского РУВД, пригласили прийти и дать пояснения по событиям 15 июля. Журналист сослался на то, что уже все рассказал в Следственном комитете, но пообещал прийти после того, как пройдет судебно-медицинскую экспертизу.

В итоге Антон провел в РУВД полтора часа, ему вернули рюкзак и отпустили, хотя до этого сотрудники милиции говорили, что отвезут его в суд.

 — Мне сказалi: «Может, будет суд, а, может, нет. Ваше будущее зависит от того, как вы себя будете вести». У панядзелак паеду з адвакатам у мiлiцыю, каб азнаёмiцца з пратаколамi, — рассказывает Антон Трофимович.

Сегодня побои он не успел снять, будет ли суд за неповиновение милиции, не знает.

 — Журналисту звонили по телефону сотрудники РУВД и приглашали прийти, но он отказался. Так как Трофимовича необходимо было опросить, его доставили в РУВД. Когда начат административный процесс, он должен быть закончен составлением протокола и сотрудник милиции обязан ознакомить с ним, разъяснить права и обязанности. Административный процесс в отношении журналиста был начат 15 июля, — комментирует TUT.BY Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

Она отмечает: Антона Трофимовича не задерживали, его доставляли в РУВД.

— Сейчас в отношении Антона ведется административный процесс? — спрашивает TUT.BY.

— Административный процесс окончен составлением протокола.

— И что дальше? Суд?

— Да, конечно, — ответила Наталья Ганусевич.

Ранее руководство «Радыё Свабода» сделало заявление: «Власти пытаются остановить наше вещание». За время предвыборной кампании было задержано пять журналистов этого медиа.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром журналист «Радыё Свабода» Антон Трофимович поехал снимать побои, но к нему подошел человек в штатском, забрал телефон, рюкзак и посадил в машину, где...
 
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