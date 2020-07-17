В Бресте 52 религиозные общины из 17-ти конфессий. Рогачук встретился с их представителями

Источник материала: Виртуальный Брест

А вы знали, что в городе зарегистрированы 52 общины 17 конфессий? И они все мирно сосуществуют. Это ещё раз доказывает, что Брест - уникальный город





Сегодня, 17 июля 2020 года глава города провел традиционную встречу с представителями религиозных конфессий.





По информации портала Виртуальный Брест подобные встречи происходят регулярно, как например с журналистами, или как с жителями города. Глава Брестского горисполкома общается, выслушивает проблемы, рассказывает о ситуации в городе.



