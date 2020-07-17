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В Бресте 52 религиозные общины из 17-ти конфессий. Рогачук встретился с их представителями
17.07.2020 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
А вы знали, что в городе зарегистрированы 52 общины 17 конфессий? И они все мирно сосуществуют. Это ещё раз доказывает, что Брест - уникальный город
Сегодня, 17 июля 2020 года глава города провел традиционную встречу с представителями религиозных конфессий.
По информации портала
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А вы знали, что в городе зарегистрированы 52 общины 17 конфессий? И они все мирно сосуществуют. Это ещё раз доказывает, что Брест - уникальный город Сегодня, 17 июля...
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