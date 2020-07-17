В Минске УАЗ столкнулся с Renault и вылетел на тротуар

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на перекрестке улиц Жлобинской и Серова произошла 17 июля после обеда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Водитель Renault, двигалась со стороны Пирогова и выезжая со второстепенной дороги, не пропустила УАЗ. После столкновения микроавтобус вылетел на тротуар. Пострадавших нет.