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В Минске УАЗ столкнулся с Renault и вылетел на тротуар
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария на перекрестке улиц Жлобинской и Серова произошла 17 июля после обеда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Renault, двигалась со стороны Пирогова и выезжая со второстепенной дороги, не пропустила УАЗ. После столкновения микроавтобус вылетел на тротуар. Пострадавших нет.
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Новости Беларуси. Авария на перекрестке улиц Жлобинской и Серова произошла 17 июля после обеда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Renault,...
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