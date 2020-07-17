|
Новости экономики за 17.07.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какие ограничения введены на продажу нетабачной никотиносодержащей продукции и как изменился розничный товарооборот в 2020 году?
НА ПРОДАЖУ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НИКОТИН, ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
Торговля нетабачными изделиями, содержащими никотин, будет вестись по новым правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их появление обусловлено в том числе и тем, что подобная небезвредная продукция начала быстро завоевывать популярность у подростков. Изделия, представленные в виде мармелада, жевательной резинки, леденцов или конфет стали очень привлекательной формой потребления никотина. Отныне их продажа несовершеннолетним под запретом.
Кроме этого, появляется целый ряд ограничений на формы и способы торговли. Подобную продукцию нельзя продавать через интернет-магазины, на рынках в торговых автоматах и методом самообслуживания. Как и сигареты, теперь их нельзя выкладывать в витринах, а информация о наличии должна размещаться в виде списка.
MasterCard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 2,6 %
Розничный товарооборот в 2020 году уже прибавляет более 2,5 %. Образно говоря, все вместе за первое полугодие мы потратили 25 миллиардов рублей.
Ежедневно на каждого получается 14 рублей и 70 копеек. Ровно на 1 рубль больше, чем годом ранее. Большая часть оборота (или 23 миллиарда) пришлась на различные организации торговли. Здесь рост 4,2 %.
В силу объективных причин значительно – на 21 % – снизился товарооборот общепита. В столовых, ресторанах и кафе мы оставили чуть больше миллиарда рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Какие ограничения введены на продажу нетабачной никотиносодержащей продукции и как изменился розничный товарооборот в 2020 году? С деловыми...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)