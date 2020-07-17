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Новости экономики за 17.07.2020

17.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие ограничения введены на продажу нетабачной никотиносодержащей продукции и как изменился розничный товарооборот в 2020 году?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

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НА ПРОДАЖУ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НИКОТИН, ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

Торговля нетабачными изделиями, содержащими никотин, будет вестись по новым правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 17.07.2020

Их появление обусловлено в том числе и тем, что подобная небезвредная продукция начала быстро завоевывать популярность у подростков. Изделия, представленные в виде мармелада, жевательной резинки, леденцов или конфет стали очень привлекательной формой потребления никотина. Отныне их продажа несовершеннолетним под запретом.

Новости экономики за 17.07.2020

Кроме этого, появляется целый ряд ограничений на формы и способы торговли. Подобную продукцию нельзя продавать через интернет-магазины, на рынках в торговых автоматах и методом самообслуживания. Как и сигареты, теперь их нельзя выкладывать в витринах, а информация о наличии должна размещаться в виде списка.

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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 2,6 %

Розничный товарооборот в 2020 году уже прибавляет более 2,5 %. Образно говоря, все вместе за первое полугодие мы потратили 25 миллиардов рублей.

Новости экономики за 17.07.2020

Ежедневно на каждого получается 14 рублей и 70 копеек. Ровно на 1 рубль больше, чем годом ранее. Большая часть оборота (или 23 миллиарда) пришлась на различные организации торговли. Здесь рост 4,2 %.

В силу объективных причин значительно – на 21 % – снизился товарооборот общепита. В столовых, ресторанах и кафе мы оставили чуть больше миллиарда рублей.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Новости Беларуси. Какие ограничения введены на продажу нетабачной никотиносодержащей продукции и как изменился розничный товарооборот в 2020 году? С деловыми...
 
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