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Премьер-министры стран ЕАЭС приняли план борьбы с COVID-19
17.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Минске утвердил комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 в Евразийском экономическом союзе, сообщили
«Планируется обмен информацией, реализация согласованного алгоритма реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, совместная разработка рекомендаций по проведению лабораторных исследований, — пояснили в ЕЭК. — Намечены совместные научные исследования по обеспечению доступа к качественным, безопасным, эффективным диагностическим средствам и вакцинам, а также техническим средствам для противодействия инфекционным заболеваниям».
Запланировано проведение совместных учений специалистов профильных организаций государств ЕАЭС для отработки мер реагирования на вспышки известных и новых инфекционных заболеваний, размещение официальной информации о зарегистрированных изготовителях медицинских изделий, необходимых для борьбы с опасными инфекциями.
«Реализация включенных в план мероприятий поможет укрепить единый потенциал системы здравоохранения стран ЕАЭС, который будет востребован в союзе не только в борьбе с COVID-19, но и другими инфекционными заболеваниями, — подчеркнули в ЕЭК. — Выполнение совместных мероприятий комплексного плана будет способствовать предотвращению возможных будущих эпидемий».
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Евразийский межправительственный совет сегодня на заседании в Минске утвердил комплексный план мероприятий в области здравоохранения и...
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