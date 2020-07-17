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Дима Колдун высказался о «Евровидении»
Источник материала: СТВ
2007 год. «Евровидение», момент голосования. Дмитрий Колдун занимает 6-ое место. Какие чувства испытал певец – в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
Какой-то период в момент голосования Вы лидировали.
6-е место – достаточно высокое. Благодаря чему и кому оно достигнуто было?
Дмитрий Колдун:
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2007 год. «Евровидение», момент голосования. Дмитрий Колдун занимает 6-ое место. Какие чувства испытал певец – в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры». Дмитрий...
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