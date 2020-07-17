ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

MasterCard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

17.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная платежная система MasterCard объявила о намерении изменить правила конвертации валют по картам в долларах и евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

MasterCard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

За это время сумма списания может измениться и, как правило, не в пользу держателя карты.

С 11 августа расчет будет производиться по курсу, актуальному в день совершения операции.

MasterCard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Специалисты считают, что пойти на такой шаг вынуждает обострение конкуренции в этой области. Компания получит преимущество, которое, впрочем, скорее всего, будет краткосрочным, так как прочие международные платежные системы очень быстро последуют ее примеру.

О других новостях экономики за 17 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Международная платежная система MasterCard объявила о намерении изменить правила конвертации валют по картам в долларах и евро, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые возможности по выгодным тарифам. Какие условия предлагает белорусским экспортёрам рижский порт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика