|
MasterCard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международная платежная система MasterCard объявила о намерении изменить правила конвертации валют по картам в долларах и евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время сумма списания может измениться и, как правило, не в пользу держателя карты.
Специалисты считают, что пойти на такой шаг вынуждает обострение конкуренции в этой области. Компания получит преимущество, которое, впрочем, скорее всего, будет краткосрочным, так как прочие международные платежные системы очень быстро последуют ее примеру.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Международная платежная система MasterCard объявила о намерении изменить правила конвертации валют по картам в долларах и евро, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)