Как правильно выбрать бюстгальтер: изучаем виды и особенности белья

Источник материала: Tut.by



Нижнее белье должно быть не просто красивым, но и комфортным. Чтобы найти идеальную модель, советуем уделить пару минут на чтение материала от TAM.BY : мы попытались разобраться, какие есть виды бюстгальтеров и кому подходит разный тип белья.

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Какие виды бюстгальтеров бывают



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Мягкий бюстгальтер. Классический фасон, в котором все изделие либо только чашки изготовлены из мягкой ткани. Часто последнее дополнено тонкой трикотажной подкладкой без поролона.

Особенности. Подчеркивает естественную форму груди. Модели без косточек обладают боковой поддержкой, поэтому комфортны для большой груди. Не самый удачный вариант для обладательниц маленького бюста.

Бюстгальтер с дублированной чашкой. Название говорит за себя: слои в чашке уплотнены тканью либо тонким поролоном. Такая отделка может быть применена ко всей внутренней поверхности или же только к нижней ее части.

Особенности. Выполняется из гладкой ткани или декорируется кружевом. Дублированная чашка округляет форму груди и поддерживает ее со всех сторон. Универсальный фасон для бюста любых форм и размеров.

Бюстгальтер с формованной чашкой. Поддерживающие бюст детали плотные, сделаны из поролона. Такое белье может быть с эффектом пуш-апа или без него.

Особенности.Формованная чашка визуально приподнимает грудь, имитирует ее идеальный изгиб. В конструкцию входят жесткие косточки, поэтому такой вид бюстгальтера считается прочным и пользуется популярностью среди обладательниц разных форм.

Пуш-ап. Популярный вид бюстгальтера, обладающий эффектом увеличения объема за счет дополнительных внутренних подушек из поролона или силикона. Название «push up»в переводе с английского означает «приподнимать».

Особенности. Изделие может иметь съемные подушки, в остальных случаях они вшиты в нижнюю часть формованных чашек. Последний вариант — спасение для женщин с асимметричной грудью, поскольку позволяет подбирать вставки разного размера.

Двойной пуш-ап. Основан на подушках большого объема, способных визуально увеличивать бюст на один-два размера.

Особенности. Неправильно подобранный двойной пуш-ап может стеснять молочные железы, затрудняя кровообращение. Больше подходит для женщин с небольшой грудью, а вот обладательницам опущенной, широко расставленной груди или покатыми плечами (с которых соскальзывают бретельки) лучше отказаться от фасона.

Спейсер. Выполнен из чрезвычайно легкого, воздушного и высокотехнологичного 3D-материала. Не имеет швов, чашка формованная.

Особенности. Белье хорошо обеспечивает воздухообмен, практически не чувствуется на теле. Слегка подтягивает и округляет грудь без пуш-апа. Идеален для жаркой погоды и при склонности к потливости.

Бралетт. Напоминает комбинацию кружевного топа и классического бюстгальтера. Как правило, бралетт не имеет уплотнителя и косточек, является эластичным и мягким изделием.

Особенности. Бралетт оснащен широкими шлейками, поэтому часто выглядывает из-под верхней части одежды. Это можно использовать как деталь образа в сочетании с жакетами, кардиганами, блузами.

Холтер-бра. Еще один тип белья, напоминающего одновременно и бюстгальтер, и топ. Отличается от предыдущего вида бюстгальтеров тем, что застегивается на шее, а кружевные вставки украшают поверхность всей грудной клетки.

Особенности. Так же, как и бралетт, может являться стильной частью образа. Эффектно смотрится под платьем с широким вырезом, джемпером или пуловером оверсайз.

Балконет. Благодаря особой линии декольте, грудь как бы лежит на внутренней поверхности чашки. Бывает с пуш-апом и без. Разновидность балконета — анжелика — обладает открытой линией декольте и широко расставленными бретельками.

Особенности. Классическийбалконетианжеликаподходят для пышного бюста. В таких моделях часто бретели съемные, а боковины дополняются лентами: это позволяет носить бюстгальтер без бретелей.

Бюстгальтер для кормящих. Изготовлен из натуральных мягких тканей с содержанием хлопка, имеет застежки на чашках.

Как выбрать бюстгальтер: пошаговая инструкция



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Снимите мерки. В это понятие входит измерения под грудью, обхвата груди и разница между этими двумя параметрами. Для удобства пользуйтесь таблицей соответствия размеров белья из разных стран. Учитывайте, что размерная сетка производителей отличается, поэтому ваш привычный 75В может незаметно превратиться в 80А. Берите в примерочную размеры одной и той же классической модели с гладкой чашкой. Выбирать определенный фасон следует уже после того, как вы определитесь с точными параметрами. В процессе примерки застегивайте бюстгальтер на последнюю и предпоследнюю застежки: во время носки пояс изделия немного растянется. Настраивайтесь на долгую примерку. Возможно, вам придется примерить около 10 видов бюстгальтеров, прежде чем получится найти подходящий.

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