В «Евроопте» открылся свой фермерский мини-рынок. Сравниваем цены с магазинными

Источник материала: Tut.by

В ТЦ «Сухарево» на Монтажников, 2 открылся «Фермерскі кірмаш», где выставлена продукция 20 фермерских хозяйств. Рассказываем о них и сравниваем цены с магазинными.





Островок «Фермерскі кірмаш» разместился в магазине «Евроопт» в торговом центре «Сухарево», где 20 фермерских хозяйств представили свои продукты. За прилавком будут работать сотрудники сети, а не сами фермеры.

Работать «Фермерскі кірмаш» будет во все дни недели и по такому же графику, как и «Евроопт».





На прилавке мини-рынка есть овощи — огурцы, помидоры, лук, картофель, кабачки, капуста, свекла, зелень. Есть пшеничная мука и пельмени фермерского хозяйства из деревни Наквасы, продукты из козьего молока из Лизаветинского хутора, мед из Налибокского, Березинского и Беловещско-Пущанского заповедников, соки прямого отжима от хозяйства в деревне Федьковичи. В продаже есть свежее мясо, мясные продукты, свежие ягоды, а также хлебец от фермеров.

Какие цены на фермерские продукты и как они отличаются от магазинных?





Сравним цены кирмаша с таким же продуктами, которые представлены в гипермаркете. Например, белорусские огурцы в магазине стоят 1,79 руб, от фермеров на мини-рынке — 2,49. Цена на десяток яиц на прилавках магазина — от 1,59 до 2,99, куриные яйца с фермерского подворья будут стоить дороже — 4,99 руб. Свиную корейку с крупного производства в магазине продают за 6,39 руб, фермерскую — за 9,99, но уже с обрезанной кожурой, то есть чистым куском мяса.













Из интересных товаров мы заметили заготовку для драников — тертый картофель, ведерко которого на 1 кило стоит 4,49 руб. В продаже есть индейка и мясо кроликов.

Представители фермерских хозяйств рассказывают, что они сотрудничают с другими крупными торговыми сетями. По их словам, здесь цены ниже на их продукцию за счет невысокой торговой надбавки.

Представители известных фермерских хозяйств о своей продукции и мощности производств





Заметим, что на мини-рынке продукты продают не мелкие фермеры с домашними изделиями, речь идет о крупных хозяйствах. У некоторых из них многолетняя история.

Фермерское хозяйство «Экофол» из деревни Мостище Логойского района специализируется на крольчатине, баранине, также там делают мед, сейчас занялись выращиванием зелени.

Николай Аванесов, помощник главы хозяйства рассказывает, что они производят только «полезное мясо». Их продукция также реализуется по сетям, в фермерских рынках они не участвуют.



Николай Аванесов

— У нас 1500 кроликоматок, каждые полтора месяца у нас идет убой на 6 тысяч голов кроликов. Мы не кормим животных ничем вредным. Крольчатина гипоаллергенная, она также идет на детское питание. Сюда мы привозим все готовое, разделанное за исключением тушек, — рассказывает Николай.





Светлана Шруб представляет известное крестьянское хозяйство своего деверя Михаила Шруба из Турова. Шруб говорит, что они выращивают овощи, занимаются производством молока и мяса. У них работает 180 человек. Хозяйство развивается с 1993 года.

— У нас свой свинокомплекс — в год выходит больше 1200 тонн свинины в живом весе, больше тысячи голов дойного стада — в день отдаем 35 тонн молока. Мы кормим своих животных натуральными проверенными кормами, мы все проверяем на гормоны и антибиотики, чтобы в кормах не было никаких добавок. У нас налажен полный технологический цикл: от производства кормов до прилавка. Мы отслеживаем всю продукцию — все телята чипированы, они проходят электронный осмотр — как они выросли, чем питались, что с ними случилось до момента попадания на прилавок, — рассказывает представитель хозяйства.



Светлана Шруб

Шрубы также плотно сотрудничают с другими крупными торговыми сетями в Минске — это основная площадка для продажи продукции хозяйства. А начинали они с торговли на Комаровском рынке через предпринимателей, которым поставляли продукцию.

— На самом деле здесь представлены фермерские хозяйства, которые занимаются производством в промышленных масштабах, а не просто забивают одного бычка. Они уже нашли свою специализацию, кто-то занимается крольчатиной, мы — крупным рогатым скотом, — рассказывает Светлана.













В «Евроопте» говорят, что готовы к сотрудничеству с фермерами во всех регионах страны.

— Главное условие — чтобы продукция была качественной, натуральной и вкусной, — подчеркнул руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» Егор Хрусталев.

Ранее фермерские островки появились в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле. Площадки с натуральным деревенским мясом оформлены в стиле сельского подворья и обозначены вывеской «Фермерскiя прадукты». В торговой сети говорят, что планируют открывать подобные мини-рынки и в других своих магазинах.