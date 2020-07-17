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В «Евроопте» открылся свой фермерский мини-рынок. Сравниваем цены с магазинными
Источник материала: Tut.by
В ТЦ «Сухарево» на Монтажников, 2 открылся «Фермерскі кірмаш», где выставлена продукция 20 фермерских хозяйств. Рассказываем о них и сравниваем цены с магазинными.
Островок «Фермерскі кірмаш» разместился в магазине «Евроопт» в торговом центре «Сухарево», где 20 фермерских хозяйств представили свои продукты. За прилавком будут работать сотрудники сети, а не сами фермеры.
Работать «Фермерскі кірмаш» будет во все дни недели и по такому же графику, как и «Евроопт».
На прилавке мини-рынка есть овощи — огурцы, помидоры, лук, картофель, кабачки, капуста, свекла, зелень. Есть пшеничная мука и пельмени фермерского хозяйства из деревни Наквасы, продукты из козьего молока из Лизаветинского хутора, мед из Налибокского, Березинского и Беловещско-Пущанского заповедников, соки прямого отжима от хозяйства в деревне Федьковичи. В продаже есть свежее мясо, мясные продукты, свежие ягоды, а также хлебец от фермеров.
Какие цены на фермерские продукты и как они отличаются от магазинных?
Сравним цены кирмаша с таким же продуктами, которые представлены в гипермаркете. Например, белорусские огурцы в магазине стоят 1,79 руб, от фермеров на мини-рынке — 2,49. Цена на десяток яиц на прилавках магазина — от 1,59 до 2,99, куриные яйца с фермерского подворья будут стоить дороже — 4,99 руб. Свиную корейку с крупного производства в магазине продают за 6,39 руб, фермерскую — за 9,99, но уже с обрезанной кожурой, то есть чистым куском мяса.
Из интересных товаров мы заметили заготовку для драников — тертый картофель, ведерко которого на 1 кило стоит 4,49 руб. В продаже есть индейка и мясо кроликов.
Представители фермерских хозяйств рассказывают, что они сотрудничают с другими крупными торговыми сетями. По их словам, здесь цены ниже на их продукцию за счет невысокой торговой надбавки.
Представители известных фермерских хозяйств о своей продукции и мощности производств
Заметим, что на мини-рынке продукты продают не мелкие фермеры с домашними изделиями, речь идет о крупных хозяйствах. У некоторых из них многолетняя история.
Фермерское хозяйство
Николай Аванесов, помощник главы хозяйства рассказывает, что они производят только «полезное мясо». Их продукция также реализуется по сетям, в фермерских рынках они не участвуют.
— У нас 1500 кроликоматок, каждые полтора месяца у нас идет убой на 6 тысяч голов кроликов. Мы не кормим животных ничем вредным. Крольчатина гипоаллергенная, она также идет на детское питание. Сюда мы привозим все готовое, разделанное за исключением тушек, — рассказывает Николай.
Светлана Шруб представляет известное крестьянское хозяйство своего деверя
— У нас свой свинокомплекс — в год выходит больше 1200 тонн свинины в живом весе, больше тысячи голов дойного стада — в день отдаем 35 тонн молока. Мы кормим своих животных натуральными проверенными кормами, мы все проверяем на гормоны и антибиотики, чтобы в кормах не было никаких добавок. У нас налажен полный технологический цикл: от производства кормов до прилавка. Мы отслеживаем всю продукцию — все телята чипированы, они проходят электронный осмотр — как они выросли, чем питались, что с ними случилось до момента попадания на прилавок, — рассказывает представитель хозяйства.
Шрубы также плотно сотрудничают с другими крупными торговыми сетями в Минске — это основная площадка для продажи продукции хозяйства. А начинали они с торговли на Комаровском рынке через предпринимателей, которым поставляли продукцию.
— На самом деле здесь представлены фермерские хозяйства, которые занимаются производством в промышленных масштабах, а не просто забивают одного бычка. Они уже нашли свою специализацию, кто-то занимается крольчатиной, мы — крупным рогатым скотом, — рассказывает Светлана.
В «Евроопте» говорят, что готовы к сотрудничеству с фермерами во всех регионах страны.
— Главное условие — чтобы продукция была качественной, натуральной и вкусной, — подчеркнул руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» Егор Хрусталев.
Ранее фермерские островки появились в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле. Площадки с натуральным деревенским мясом оформлены в стиле сельского подворья и обозначены вывеской «Фермерскiя прадукты». В торговой сети говорят, что планируют открывать подобные мини-рынки и в других своих магазинах.
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В ТЦ «Сухарево» на Монтажников, 2 открылся «Фермерскі кірмаш», где выставлена продукция 20 фермерских хозяйств. Рассказываем о них и сравниваем цены с магазинными.
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