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Лукашенко – Мишустину: Вы у нас не гость, вы — дома

17.07.2020 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На встрече с российским премьером глава Беларуси пообещал рассказать о странных вещах, которые происходят в стране во время президентской кампании.



Александр Лукашенко заключил российского гостя в объятия и со смехом отметил, как Мишустину повезло: он сейчас не заболеет и никого не заразит, пишет "Солидарность".

— Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь,  — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим.

Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали.

По словам Александра Лукашенко, строить союзные отношения Россия и Беларусь должны исключительно на равноправной основе.



— Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго.

Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России.

Глава Беларуси также анонсировал, что расскажет Мишустину о  том, что происходит у нас сейчас в этот электоральный период.

— Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается.

Также Александр Лукашенко обратился лично к Михаилу Мишустину:

— Вы для нас не чужой человек. И по рождению. Корни где-то в центре Европы. ...Вы у нас не гость, вы — дома. Это главное. Я прошу это иметь в виду. Это не какое-то дипломатическое заявление. Мы действительно так считаем.

Российский премьер, в свою очередь, отметил, что по его мнению, дополнительные совместные усилия с правительством Беларуси могли бы по-новому раскрыть возможности союзного договора.

Мишустин добавил, что при развитии интеграционных процессов обязательным условием является сохранение независимости.
 
 
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На встрече с российским премьером глава Беларуси пообещал рассказать о странных вещах, которые происходят в стране во время президентской кампании.
 
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