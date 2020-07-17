Источник материала: ОНТ

Арбуз – вкусный и освежающий фрукт, который еще и очень полезен для организма. Он содержит всего 46 калорий на одну порцию, при этом богат витамином С, витамином А и многими полезными веществами.

Что происходит с организмом, когда вы едите арбуз, читайте в справке ОНТ.

Арбуз способствует увлажнению

Лучший способ поддержать водный баланс в организме – это употребление питьевой воды. При этом хороший эффект можно получить, употребляя продукты с высоким содержанием воды. Интересно, что арбуз на 92% состоит из воды.

Более того, высокое содержание жидкости – одна из причин, по которой фрукты и овощи помогают сохранить ощущение сытости.

Комбинация воды и клетчатки – это отличный способ насытиться без потребления большого количества калорий.





Вы получите много питательных веществ

Арбуз – один из самых низкокалорийных фруктов (всего 46 калорий на 154 грамма). Это меньше, чем даже у ягод с низким содержанием сахара.

Одна порция (154 грамма) арбуза содержит много других питательных веществ, в том числе витамины и минералы:

Витамин С: 21% от суточной нормы

Витамин А: 18% от суточной нормы

Калий: 5% от суточной нормы

Магний: 4% от суточной нормы

Витамины B1, B5 и B6: 3% от суточной нормы

Арбуз также богат каротиноидами, включая бета-каротин и ликопин. Кроме того, она соедржит цитруллин (это важная аминокислота).

Польза арбуза связана еще и с тем, что в нем содержатся антиоксиданты. Например, витамин С, он помогает предотвратить повреждение клеток свободными радикалами.

Содержащиеся в арбузе каротиноиды после переработки в организме преобразуются в витамин А.

Ликопин – это тип каротиноидов, который придает красный цвет продуктам, таким как помидоры и арбузы. Он не превращается в витамин А, при этом приносит другую пользу организму, это очень мощный антиоксидант.

В арбузе присутствует кукурбитацин, обладающий антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Таким образом, арбуз - низкокалорийный фрукт с высоким содержанием питательных веществ, особенно каротиноидов, витамина С и кукурбитацина.





Помогает в профилактике рака

Исследователи изучили ликопин и некоторые другие соединения в арбузах на предмет их противоракового действия.

Было установлено, что ликопин снижает риск рака. Особенно сильный эффект – в профилактике рака пищеварительной системы.

Ученые отметили , что по-видимому, арбуз снижает риск возникновения онкологии за счет снижения инсулиноподобного фактора роста (IGF), белка, участвующего в делении клеток.

Снижает риск сердечных заболеваний

Болезни сердца – основная причина смертности во всем мире. Снизить риск заболевания можно благодаря правильному образу жизни, включая полезную диету.

Питательные вещества, содержащиеся в арбузе, могут приносить пользу сердцу.

Исследования показали, что ликопин может помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление, а еще предотвратить окисление холестерина.

Арбуз также содержит цитруллин – аминокислоту, которая может увеличить уровень оксида азота в организме. Оксид азота помогает расширить кровеносные сосуды , что снижает кровяное давление.

Также польза арбуза заключается в том, что в нем есть витамины и минералы, благотворно влияющие на сердце. К ним относятся витамины А, В6, С, магний и калий.





Уменьшает воспаление

Воспаление – это ключевой фактор многих хронических заболеваний.

Арбуз может помочь уменьшить воспаление, так как он богат противовоспалительными антиоксидантами (ликопином и витамином С).

Кроме того, ликопин, который есть в арбузе, может быть полезен для здоровья мозга. Например, поможет при профилактике болезни Альцгеймера.

Полезен для зрения

Употребление арбуза может помочь предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна. Это распространенная проблема со зрением, которая может вызвать слепоту у пожилых людей.

Ликопин и антиоксиданты, которые есть в арбузе, помогают предотвратить развитие и ухудшение дегенерации желтого пятна.

Облегчает мышечную боль

Цитруллин (аминокислота в арбузе) может уменьшить болезненность мышц и повысить выносливость. Интересно, что арбузный сок усиливает всасывание цитруллина.

В ходе одного из исследований на эту тему ученые давали спортсменам обычный арбузный сок, а также арбузный сок, смешанный с цитруллином. В обоих случаях добровольцы ощущали уменьшение боли в мышцах, а также наблюдалось более быстрое восстановление сердечного ритма.

Также у спортсменов повышалась выносливость. Стоит попробовать употреблять арбузный сок в качестве восстановительного напитка после тренировки.





Арбуз полезен для кожи и волос

При употреблении арбуза улучшается состояние кожи и волос. Это связано с тем, что фрукт содержит два очень важных для кожи и волос витамина – А и С.

Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген – протеин, который делает кожу упругой и укрепляет волосы.

Витамин А также важен для здоровой кожи, поскольку он помогает создавать и восстанавливать клетки кожи. Без достаточного количества витамина А кожа может выглядеть сухой и шелушащейся.

Кроме того, ликопин и бета-каротин также могут помочь защитить кожу от солнечных ожогов .

Помогает улучшить пищеварение

Арбуз содержит много воды и небольшое количество клетчатки – и то, и другое важно для хорошего пищеварения. Питательные вещества помогают поддерживать здоровье кишечника, предотвращая запоры. Также арбуз оказывает мочегонное действие на организм, поэтому может быть очень полезен для людей, у которых есть проблемы с почками, помогает вывести лишнюю жидкость из организма.

Побочные эффекты арбуза

Умеренное количество арбуза не представляет серьезного риска для здоровья для большинства людей, но некоторым, возможно, стоит употреблять его с осторожностью.

Арбуз может вызвать аллергическую реакцию, например, крапивницу, отек и затрудненное дыхание. Если это произошло после употребления арбуза, нужно вызвать врача, поскольку возможен анафилактический шок.

Также аккуратно стоит относиться к арбузу людям с диабетом, поскольку в нем содержится сахар. Те, у кого диабет, должны учитывать эти углеводы в своем ежедневном рационе питания. Лучше употреблять арбуз, чем сок, поскольку при приготовлении сока удаляется клетчатка, что облегчает усвоение сахара. Это может повысить уровень глюкозы.

Фото: pixabay

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