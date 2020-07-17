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Что происходит с организмом, когда вы едите арбуз
Источник материала: ОНТ
Арбуз – вкусный и освежающий фрукт, который еще и очень полезен для организма. Он содержит всего 46 калорий на одну порцию, при этом богат витамином С, витамином А и многими полезными веществами.
Что происходит с организмом, когда вы едите арбуз, читайте в справке ОНТ.
Арбуз способствует увлажнению
Лучший способ поддержать водный баланс в организме – это употребление питьевой воды. При этом хороший эффект можно получить, употребляя продукты с высоким содержанием воды. Интересно, что арбуз на 92% состоит из воды.
Более того, высокое содержание жидкости – одна из причин, по которой фрукты и овощи помогают сохранить ощущение сытости.
Комбинация воды и клетчатки – это отличный способ насытиться без потребления большого количества калорий.
Вы получите много питательных веществ
Арбуз – один из самых низкокалорийных фруктов (всего 46 калорий на 154 грамма). Это меньше, чем даже у ягод с низким содержанием сахара.
Одна порция (154 грамма) арбуза содержит много других питательных веществ, в том числе витамины и минералы:
Витамин С: 21% от суточной нормы
Витамин А: 18% от суточной нормы
Калий: 5% от суточной нормы
Магний: 4% от суточной нормы
Витамины B1, B5 и B6: 3% от суточной нормы
Арбуз также богат каротиноидами, включая бета-каротин и ликопин. Кроме того, она соедржит цитруллин (это важная аминокислота).
Польза арбуза связана еще и с тем, что в нем содержатся антиоксиданты. Например, витамин С, он помогает предотвратить повреждение клеток свободными радикалами.
Содержащиеся в арбузе каротиноиды после переработки в организме преобразуются в витамин А.
Ликопин – это тип каротиноидов, который придает красный цвет продуктам, таким как помидоры и арбузы. Он не превращается в витамин А, при этом приносит другую пользу организму, это очень мощный антиоксидант.
В арбузе присутствует кукурбитацин, обладающий антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Таким образом, арбуз - низкокалорийный фрукт с высоким содержанием питательных веществ, особенно каротиноидов, витамина С и кукурбитацина.
Помогает в профилактике рака
Исследователи изучили ликопин и некоторые другие соединения в арбузах на предмет их противоракового действия.
Было установлено, что ликопин снижает риск рака. Особенно сильный эффект – в профилактике рака пищеварительной системы.
Ученые
Снижает риск сердечных заболеваний
Болезни сердца – основная причина смертности во всем мире. Снизить риск заболевания можно благодаря правильному образу жизни, включая полезную диету.
Питательные вещества, содержащиеся в арбузе, могут приносить пользу сердцу.
Исследования показали, что ликопин может помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление, а еще предотвратить окисление холестерина.
Арбуз также содержит цитруллин – аминокислоту, которая может увеличить уровень оксида азота в организме. Оксид азота
Также польза арбуза заключается в том, что в нем есть витамины и минералы, благотворно влияющие на сердце. К ним
Уменьшает воспаление
Воспаление – это ключевой фактор многих хронических заболеваний.
Арбуз может помочь уменьшить воспаление, так как он богат противовоспалительными антиоксидантами (ликопином и витамином С).
Кроме того, ликопин, который есть в арбузе, может быть полезен для здоровья мозга. Например,
Полезен для зрения
Употребление арбуза может помочь предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна. Это распространенная проблема со зрением, которая может вызвать слепоту у пожилых людей.
Ликопин и антиоксиданты, которые есть в арбузе,
Облегчает мышечную боль
Цитруллин (аминокислота в арбузе) может уменьшить болезненность мышц и повысить выносливость. Интересно, что арбузный сок усиливает всасывание цитруллина.
В ходе одного из
Также у спортсменов повышалась выносливость. Стоит попробовать употреблять арбузный сок в качестве восстановительного напитка после тренировки.
Арбуз полезен для кожи и волос
При употреблении арбуза улучшается состояние кожи и волос. Это связано с тем, что фрукт содержит два очень важных для кожи и волос витамина – А и С.
Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген – протеин, который делает кожу упругой и укрепляет волосы.
Витамин А также важен для здоровой кожи, поскольку он помогает создавать и восстанавливать клетки кожи. Без достаточного количества витамина А кожа может выглядеть сухой и шелушащейся.
Кроме того, ликопин и бета-каротин также могут помочь
Помогает улучшить пищеварение
Арбуз содержит много воды и небольшое количество клетчатки – и то, и другое важно для хорошего пищеварения. Питательные вещества помогают поддерживать здоровье кишечника, предотвращая запоры. Также арбуз оказывает мочегонное действие на организм, поэтому может быть очень полезен для людей, у которых есть проблемы с почками, помогает вывести лишнюю жидкость из организма.
Побочные эффекты арбуза
Умеренное количество арбуза не представляет серьезного риска для здоровья для большинства людей, но некоторым, возможно, стоит употреблять его с осторожностью.
Арбуз может вызвать аллергическую реакцию, например, крапивницу, отек и затрудненное дыхание. Если это произошло после употребления арбуза, нужно вызвать врача, поскольку возможен анафилактический шок.
Также аккуратно стоит относиться к арбузу людям с диабетом, поскольку в нем содержится сахар. Те, у кого диабет, должны учитывать эти углеводы в своем ежедневном рационе питания. Лучше употреблять арбуз, чем сок, поскольку при приготовлении сока удаляется клетчатка, что облегчает усвоение сахара. Это может повысить уровень глюкозы.
Фото: pixabay
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Арбуз – вкусный и освежающий фрукт, который еще и очень полезен для организма. Он содержит всего 46 калорий на одну порцию, при этом богат витамином С, витамином А и...
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