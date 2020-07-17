СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

Источник материала: Слуцк Город





Игроки СФК «Слуцк» в матче с «Ислочью» 17 июля вышли на поле в футболках с фотографиями Андрея Леончика. Как рассказал сайту SlutskGorod председатель «Слуцка» Виталий Бунос, клуб хотел привлечь внимание к проблеме простого парня.

Футболисты вручили Андрею клубную футболку надписью «Леончик» и сертификат на сумму, собранную тренерами и сотрудниками. Средства будут направлены на лечение парня.





Он - «шейник». Из-за перелома шейных позвонков парень оказался обездвижен. Но Андрей не сдаётся: во многом благодаря неравнодушным случчанам начался благотворительный сбор, парню удалось купить тренажёр, на котором он регулярно занимается.

По-возможности, если есть кому помочь со спуском и подъёмом на второй этаж, он старается посещать матчи любимой команды.

























Ранее SG неоднократно рассказывал об Андрее Леончике, сборе средств и трудностях, с которыми сталкивается семья. История парня получила огласку благодаря настойчивости журналиста Ольги Кононович.

Самый простой способ помочь Андрею - пополнить баланс благотворительного номера МТС: +375(33)690-93-46.





А ещё с сегодняшнего дня при поддержке Белоруской федерации футбола СФК «Слуцк» стал принимать участие в благотворительной акции «Новая жизнь в обмен на крышечки». Урну в виде сердца для сбора пластиковых крышек установили при входе на стадион.







Владислав Слуцкий

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