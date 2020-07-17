ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

17.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город


Игроки СФК «Слуцк» в матче с «Ислочью» 17 июля вышли на поле в футболках с фотографиями Андрея Леончика. Как рассказал сайту SlutskGorod председатель «Слуцка» Виталий Бунос, клуб хотел привлечь внимание к проблеме простого парня.

Футболисты вручили Андрею клубную футболку надписью «Леончик» и сертификат на сумму, собранную тренерами и сотрудниками. Средства будут направлены на лечение парня.

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

Он - «шейник». Из-за перелома шейных позвонков парень оказался обездвижен. Но Андрей не сдаётся: во многом благодаря неравнодушным случчанам начался благотворительный сбор, парню удалось купить тренажёр, на котором он регулярно занимается.

По-возможности, если есть кому помочь со спуском и подъёмом на второй этаж, он старается посещать матчи любимой команды.

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

Ранее SG неоднократно рассказывал об Андрее Леончике, сборе средств и трудностях, с которыми сталкивается семья. История парня получила огласку благодаря настойчивости журналиста Ольги Кононович.

Самый простой способ помочь Андрею - пополнить баланс благотворительного номера МТС: +375(33)690-93-46.

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика

А ещё с сегодняшнего дня при поддержке Белоруской федерации футбола СФК «Слуцк» стал принимать участие в благотворительной акции «Новая жизнь в обмен на крышечки». Урну в виде сердца для сбора пластиковых крышек установили при входе на стадион.

СФК «Слуцк» вышел на матч в футболках с портретами Андрея Леончика


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказал сайту SlutskGorod председатель «Слуцка» Виталий Бунос, клуб хотел привлечь внимание к проблеме простого парня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал приоритет в отношениях Беларуси и Казахстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика