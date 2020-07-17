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Лукашенко назвал приоритет в отношениях Беларуси и Казахстана

17.07.2020 20:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко назвал приоритет в отношениях Беларуси и Казахстана

Беларусь очень хочет хороших отношений с Казахстаном, прежде всего экономических. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 17 июля, на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщает БЕЛТА.

Президент добавил, что у стран нет проблем в политических и военно-политических отношениях.

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Беларусь очень хочет хороших отношений с Казахстаном, прежде всего экономических. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 17 июля, на...
 
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