Лукашенко назвал приоритет в отношениях Беларуси и Казахстана

Источник материала: ОНТ

Беларусь очень хочет хороших отношений с Казахстаном, прежде всего экономических. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 17 июля, на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщает БЕЛТА.

Президент добавил, что у стран нет проблем в политических и военно-политических отношениях.

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