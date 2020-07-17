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Лукашенко назвал приоритет в отношениях Беларуси и Казахстана
Источник материала: ОНТ
Беларусь очень хочет хороших отношений с Казахстаном, прежде всего экономических. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 17 июля, на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым,
Президент добавил, что у стран нет проблем в политических и военно-политических отношениях.
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Беларусь очень хочет хороших отношений с Казахстаном, прежде всего экономических. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 17 июля, на...
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