Итоги Евразийского межправительственного совета

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Основными темами обсуждения на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Минске 17 июля, стали устранение странами Евразийского экономического союза торговых барьеров на внутреннем рынке, принятие комплексного плана по борьбе с COVID-19 и другими инфекциями, выработка системных подходов к введению маркировки товаров, формирование совместной космической системы дистанционного зондирования Земли, разработка карт индустриализации и развития агроиндустрии и другие актуальные вопросы.

Заседание Межправсовета состоялось в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. В нем приняли участие Председатель ЕМПС, Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику и Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

В рамках заседания также выступил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, недавно назначенный на должность. Он рассказал о перспективах реализации совместных проектов в рамках ЕАЭС.

Как заявил журналистам по итогам заседания Михаил Мясникович, все 18 вопросов повестки, несмотря на жаркие дискуссии, рассмотрены. Они решают ключевые вопросы развития евразийской экономической интеграции.

Михаил Мясникович отметил, что в непростых реалиях 2020 года органы ЕАЭС сумели обеспечить слаженную работу. Принимались оперативные и стратегические решения в интересах государств и граждан по перемещению товаров в границах Союза. Он отметил высокий уровень взаимопонимания при отработке вопросов, связанных с пандемией COVID-19.

«Всего в текущем году принято более 300 актов. Проведено 37 заседаний различного уровня. Устранено 9 барьеров», – подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК.

По словам Михаила Мясниковича, благодаря принятым на Межправсовете решениям Союз присупает к реализации инновационно-инвестиционных проектов в космической, промышленной и агропромышленной сферах.

«Мы выходим на взаимодополняемую специализацию, которая позволит не только разумно конкурировать на рынке ЕАЭС, но и прирастать новыми технологиями и новыми рабочими местами», – сказал глава Коллегии ЕЭК.

Михаил Мясникович также добавил, что в настоящее время дорабатываются Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в целом одобренные главами государств. Комиссией подготовлен план с конкретными шагами по реализации документа, чтобы представить материалы на рассмотрение глав государств осенью 2020 года.