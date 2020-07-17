Казахстан предложил Беларуси совместно продвигаться на рынок Китая

БелТА . "Мы наметили новые сферы, где у нас есть потенциал, но он не реализован. В частности, в агропромышленном комплексе. Мы знаем высокий уровень компетенции белорусских аграриев и предложили работать вместе, ведь рядом у нас огромный рынок Китая", - заявил Мамин, комментируя итоги встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Слова Мамина приводит госагентство





Мамин отметил, что считает проведенные переговоры очень продуктивными. Он также подчеркнул, что Беларусь и Казахстан связывают особые отношения, которые обусловлены стратегическим партнерством двух стран, близостью народов и хорошими личными отношениями между лидерами обоих государств.





"Это тот фундамент, на котором сегодня строятся и развиваются наши отношения", - подчеркнул он.





Задачу правительств премьер-министр видит в исполнении договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Мы будем дальше работать в этом направлении", - добавил Мамин.