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Мишустин предложил Лукашенко "независимую интеграцию"

17.07.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для раскрытия потенциала Союзного государства Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Беларуси Александром Лукашенко.


Александр Лукашенко и Михаил Мишустин / БЕЛТА​

По словам российского чиновника, которые передаёт ТАСС, речь идёт "о независимой интеграции, о том, чтобы возможности экономического сотрудничества были абсолютно взаимными, равноправными". Он выразил надежду, что этого удастся достичь совместными усилиями.

Что подразумевается под "независимой интеграцией", можно только догадываться.
 
 
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Для раскрытия потенциала Союзного государства Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с...
 
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