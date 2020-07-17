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Мишустин предложил Лукашенко "независимую интеграцию"
Источник материала: Партизан
Для раскрытия потенциала Союзного государства Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Беларуси Александром Лукашенко.
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин / БЕЛТА
По словам российского чиновника, которые передаёт
Что подразумевается под "независимой интеграцией", можно только догадываться.
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Для раскрытия потенциала Союзного государства Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с...
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