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Славянское единение: Григорий Рапота посетил музей-усадьбу Репина

17.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Союзного государства на международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Уже по традиции государственный секретарь Григорий Рапота посетил музей-усадьбу Ильи Репина Здравнево, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Музей-усадьба «Здравнево» находится всего в 20 километрах от Витебска. Это первый загородный дом Ильи Репина. Художник приобрел эту землю за гонорар от картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Шедевр выкупил для царской коллекции император Александр III.

Почти каждое лето здесь бывает госсекретарь Григорий Рапота, всякий раз пополняя музейную экспозицию. В этом году подарок сделали ему – показали белорусскую технику «маляванка». Это расписной ковер, которым украшали в прошлом веке стены домов в белорусских деревнях. А еще ко Дню Союзного государства в усадьбу привезли оригинал иконы Репина «Христос с чашей».

«Эта икона уникальная тем, что она сохранилась в том виде, в котором художник ее написал», – рассказала сотрудник Витебского областного краеведческого музея Елена Кривенькая.

Сразу шесть лауреатов сегодня получили союзную премию в области литературы и искусства. От планов союзных – к личным. Госсекретарь признался, что хочет попутешествовать по Беларуси, а еще отметил, что постоянный комитет Союзного государства приложил все силы, чтобы российские звезды приехали на» Славянский базар». Это праздник дружбы братских народов.

«Я очень рад этому. А то было бы печально не поучаствовать в этом ярком событии. Слава богу. Думаю, это даст старт для возобновления всего. И сообщение возобновится. Мы все этого ждем. Думаю, скоро это случится», – рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Вместе сражались и вместе победили. В год 75-летия Победы участники Дня Союзного государства в Витебске почтили память воинов-освободителей. К вечному огню легли живые цветы.

Завершающим аккордом Дня Союзного государства станет концерт. Выступит оркестр под управлением Сергея Жилина. Зрители услышат мелодии из известных кинолент. А ночью на площадке под открытом небом покажут уже легендарную военную драму Союзного государства «Брестская крепость».



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Теги: Витебск
 
 
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Ко Дню Союзного государства в усадьбу привезли оригинал иконы Репина «Христос с чашей».
 
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