|
Александр Лукашенко: «Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний кризис для экономик «пятерки» – не только вызов, но и новые возможности. Совместная работа всех участников интеграции может сработать как амортизатор. Погасить негативные последствия и даже стать точкой роста.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экономика тоже у нас без проблем, но тот товарооборот, который мы имеем, это не для наших экономик, особенно для Казахстана. А то, что мы производим, оно нужно Казахстану. То, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определенные всегда бывают – с поставками, логистикой. Но думаю, что с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе в Евразийском экономическом союзе.
Аскар Мамин, премьер-министр Казахстана:
Я считаю, есть у нас потенциал, но не реализован, в частности, в агропромышленном комплексе. У нас, мы знаем, огромные, хорошие, очень высокого уровня компетенции белорусских аграрии. Мы предложили сегодня работать вместе, рядом у нас рынок Китая огромный.
Те меры государственной поддержки и условия для развития бизнеса, которые есть в Казахстане, позволяют сегодня компетенции Беларуси наращивать на нашем рынке совместно, через совместные предприятия и вместе уходить на рынки третьих стран.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: «Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические»
Новости Беларуси. О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях. Президент Беларуси встретился с премьерами стран, входящих в ЕАЭС, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)